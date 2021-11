Chisme No Like informa que Alicia Machado ha sido abucheada por culpa de Roberto Romano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Machado es la ganadora de La Casa de los Famosos, con más de 40 millones de votos. El público la ama. El público la apoya. Pero todo este amor y apoyo es para ella, no para Roberto Romano. Al joven actor las fans de Alicia Machado no lo quieren, al menos no todas. Y así se lo están haciendo saber a la venezolana. A quien no sólo se lo dicen en redes sociales, sino también en sus meet and greets. El escándalo se dio en el que se llevó a cabo en Houston.

Hace unos días Alicia Machado se reunión con varias de sus fans, y cuando mencionó a Roberto Romano todas, o la mayoría la abuchearon. Y es que no lo quieren. Vieron el reality, y saben todo lo que éste dijo de Alicia. Al final del día, muchas de las seguidoras de “La Machado” simplemente no le creen a Roberto. No le creen y no lo aceptan.

A partir del minuto 1:04 el público puede esuchar el rechazo de las fans de Alicia, a la sola mención del actor.

Lamentablemente, para las fans, Alicia Machado no está dispuesta a dejar o a terminar su romance con Roberto Romano. Al contrario, hace poco subió a Instagram un video en donde muestra cómo ya la Navidad llegó a su hogar, y en casa junto a ella estaba ya Roberto Romano.

Hay que destacar que hay muchas famosas que están felices por el logro de Alicia Machado. Laura Zapata, por ejemplo, ha comentado en Instagram que la venezolana se merece el cariño del público. Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, también está feliz por el éxito de Alicia. Gregorio Pernia y William Valdés también están felices y encantados con el cambio de vida y además físico, que ha logrado la ex reina de belleza. Así también Pablo Montero, Anahi Izali y Shanik Berman.

También la actriz venezolana, protagonista de telenovelas como “Amor a Palos”, “Estrambótica Anastasia” y “Mi Gorda Belleza, Norkys Batista, se ha unido al club de fans de Alicia Machado.

Pero esto no evita que las fans, las que están en esos clubs que se organizaron tanto para hacerla ganadora del reality estén, algunas, molestas y decepcionadas, porque según ellas, Alicia está empecinada en continuar su relación con Roberto.

