Trabajador fue apuñalado en intento de robo en zona turística de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

NYPD está buscando a cuatro hombres en relación con un trabajador que fue apuñalado varias veces mientras se dirigía a casa la madrugada de ayer en Midtown Manhattan (NYC).

Según un video divulgado por la policía, la víctima de 27 años se dirigía por la calle 42 desde Grand Central Terminal hasta Port Authority alrededor de las 2 a.m. del lunes, cuando fue atacado entre Madison y 5ta Avenida, en un presunto intento de robo, reportó Pix11.

Primero un hombre no identificado se le acercó a la víctima, lo agarró y sacó un cuchillo. Lo apuñaló en la mano y el abdomen, según la policía de Nueva York. Cuando la víctima corrió en busca de seguridad, un segundo atacante desconocido comenzó a perseguirlo. Pronto, los dos individuos desconocidos huyeron del área a pie con otros dos hombres que también son buscados para ser interrogados, dijeron las autoridades.

Paramédicos EMS transportaron a la víctima a un hospital de la zona en condición estable para recibir tratamiento, luego de que él avisara a la policía en Grand Central, acotó New York Post. No se le quitó ninguna propiedad durante el presunto robo.