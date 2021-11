Ninel Conde podrá volver a ver a su hijo, pero bajo estas condiciones impuestas por Giovanni Medina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de casi dos años sin poder ver y convivir con su hijo Emmanuel, Ninel Conde finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con su expareja, Giovanni Medina, para que bajo las condiciones que él quisiera le permitiera ver al niño.

“De manera particular, estamos tratando de convencer a su papá para que me deje verlo y que lleguemos a un acuerdo. Que ponga las condiciones que quiera. Por mi hijo, como quiera, donde quiera y a la hora que quiera, que me deje ver al niño. Estamos buscando la manera de contactarlo. Estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto. Ojalá que lo tome por el bien de Emmanuel”, expresó Conde la semana pasada frente a los medios y, al parecer, sus súplicas fueron escuchadas.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, fue el propio Giovanni quien dio a conocer que Ninel ya podrá tener visitas presenciales con el pequeño Emmanuel a partir de este martes, 23 de noviembre, sin embargo, esto será posible, sólo si cumple sus condiciones.

“Queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa, y parte de un círculo sano es la convivencia con ambos padres, yo siempre señalé que yo estaba deseoso de eso, pero en las condiciones adecuadas, antes no las había, hoy las hay, y la verdad es que he decidido, no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta”, explicó el empresario.

Sobre las condiciones en que se realizará este encuentro entre la cantante y su hijo, Medina detalló: “Se ha dictado una convivencia de cada 15 días a partir de hoy, en un espacio seguro que es mi casa, durante 3 horas o lo que dure de manera sana o natural. Aquí lo que intenta la autoridad es que creemos el vínculo, entre madre e hijo, que se cree esa relación y solicité también que exista la presencia de una autoridad, y estaré yo”.

Además, mencionó que antes no había permitido que Emmanuel viera a su madre, debido a que no consideraba que su pareja, Larry Ramos, fuera buena influencia para el menor, pero ahora las cosas han cambiado.

Recordemos que la actriz tenía varios meses sin ver a su hijo, ya que un juez le retiró las visitas virtuales, debido a que el niño no quería verla.

A raíz de esos comportamientos, Ninel Conde lanzó todo tipo de plegarias y se enfrentó a una batalla legal con Giovanni Medina, que parecía no tener fin, pero tal parece que esa guerra en los juzgados ya rindió frutos y ahora ya podrá volver a visitar a su pequeño.

