“El primer año del resto de nuestras vidas”: las mejores ligas del mundo se rinden a Diego Maradona [Videos]

“Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial”, con el relato icónico de Víctor Hugo Morales en el Mundial de México 1986 empieza el emotivo video homenaje de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina a Diego Armando Maradona.

Hace un año, el 25 de noviembre de 2020, el mundo futbolístico se enlutó por el fallecimiento de uno de los más grandes de todos los tiempos. Nuevamente, como hace 365 días, los mensajes en homenaje al Diez no se hicieron esperar.

La Liga AFA dedicó un video de 3:38 minutos en el que repasan su carrera con lo momentos más épicos. Desde Villa Fiorito a hasta su muerte, pero sin dejar de lado su apilamiento de ingleses en México. Gambeteó a todos, menos a la muerte, porque a ella nadie la gambetea, dice una parte de la canción.

Te vamos a extrañar toda la vida.#DiegoEterno 🔟♾️ pic.twitter.com/rTNSuoz5OB— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 23, 2021

Eternal Diego posteó La Liga española con una serie de fotografías con El Pelusa defendiendo al FC Barcelona y Sevilla. No fueron etapas significativas para Maradona en números, pero su estadía en España revolucionó el país. View this post on Instagram A post shared by LaLiga (@laliga)

También recordaron sus mejores momentos en un video que dura 3:19. Y la cuenta de la Serie A respondió: “Las únicas dos ligas europeas en tuvieron el privilegio de ver jugar a Dios”. 🙏🌟 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 🌟🙏



Un año sin el '🔟'.#LaLigaHistory#LaLigaSantander pic.twitter.com/iqRcOig7en— LaLiga (@LaLiga) November 25, 2021

Un anno senza Diego (Un año sin Diego) publicó la Serie A, la liga en la que Maradona pasó a la eternidad con el Napoli en el otrora estadio San Paolo, ahora Diego Armando Maradona. View this post on Instagram A post shared by Lega Serie A (@seriea)

Napoli rendido a su eterna figura

En Nápoles los homenajes son todo el año, pero este jueves son más significativos y emotivos tras cumplirse el año de su fallecimiento. “El presidente Aurelio De Laurentiis y el vicepresidente Edoardo colocaron un arreglo floral en memoria de Diego en Largo Maradona por la mañana”, postearon. View this post on Instagram A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli)

También publicaron fotos de Diego y un reel con momentos del Diez con la camiseta del Napoli. View this post on Instagram A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli)

