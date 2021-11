Jessie J agradece el apoyo recibido en las redes sociales tras revelar que sufrió un aborto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jessie J no ha tardado en regresar a las redes sociales para dar las gracias a todos aquellos internautas que le han trasladado mensajes de apoyo y cariño en medio de uno de los momentos más duros de su vida. Solo unas horas antes, la intérprete británica recurría a la esfera virtual para dar a conocer la triste noticia del aborto espontáneo que sufrió recientemente y en el marco de un proceso de gestación que llevaba en el más absoluto secreto.

“Su abrumadora avalancha de amor es sentida, recibida y apreciada hasta límites inimaginables. Y gracias a ello he podido salir de la cama esta mañana. Muchas gracias”, ha escrito en una de sus últimas stories de Instagram.

En el desgarrador relato que compartió previamente en la misma plataforma, la artista británica reflexionaba sobre la rapidez con la que se habían sucedido los cambios, hasta el punto de que el único tema que le preocupaba esa mañana era cómo lograr que su embarazo pasara desapercibido durante el concierto que tenía programado para esta semana en Los Ángeles, del que Jessie ha asegurado que finalmente se celebrará.

“Ayer por la tarde me reía con una amiga sobre los problemas que iba a tener para dar mi concierto sin decirle al público que estaba embarazada. Por la tarde me aterraba la idea de que pudiera derrumbarme durante la actuación…. Y después de mi tercer escáner, me entero de que no se detectaba el pulso, relataba en su cuenta. “Lo único que sé es que quiero cantar esta noche. No porque quiera desviar la atención del duelo, sino porque sé que cantar me va a ayudar”, ha añadido. La estrella del pop, quien hasta hace solo un año mantenía una discreta relación sentimental con el actor Channing Tatum, novio ahora de Zoë Kravitz, ha querido además poner de manifiesto que tarde o temprano acabará superando el impacto anímico y psicológico de su enorme pérdida, ya que es una mujer fuerte y acostumbrada a sobrellevar dificultades. “Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien. También conozco millones de mujeres en todo el mundo que han sentido este dolor, y de forma aún más dura. Me siento conectada con ellas y entiendo que en estos momentos una se siente más sola que nunca”, ha señalado.

También te puede interesar:

Cardi B demanda a la youtuber Latasha Kebe por difundir rumores sobre que es portadora de VPH y herpes

Luis Miguel se enfrentará a una venganza de Roberto Palazuelos por culpa de su serie

Kanye West no da por muerto su matrimonio con Kim Kardashian: ‘Dios quiere que vuelva con ella’