‘Encanto’: conoce cinco datos interesantes sobre la reciente película de Disney Animation

‘Encanto’ se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fieles seguidores de Disney, y prueba de ello ha sido el gran recibimiento del filme en todas los rincones del mundo, catalogado como una cinta revelación que se encuentra al mismo nivel de ‘Coco’.

La película se estrenó el pasado miércoles 24 de noviembre y es la 60º producción cinematográfica animada de Disney. Posteriormente, ‘Encanto’ fue dirigida por Byron Howard y Jared Bush, con música autoría de Lin-Manuel Miranda. Gracias al recibimiento masivo que ha tenido la cinta en tan solo tres días de haberse estrenado en la gran pantalla, es por ello que te comparto cinco datos curiosos que quizás pasaste por alto sobre este filme.

1) El elenco está conformado por actores colombianos

Siendo esta cinta la primera obra inspirada en Colombia iba a resultar demasiado descabellado que las voces de los personajes fueran hechas por otros actores que no posean raíces cafeteras. Entre los doblajes colombianos que se logran apreciar en la versión hispanohablante del fim se encuentran Olga Lucia Vives (Mirabel), Angie Cepada (Julieta), María Cecilia Botero (Abuela Alma), Mauro Castillo (Félix), Carolina Gaitán (Pepa) y Maluma (Mariano).

2) La banda sonora también es representada por artistas colombianos

Para nadie es un secreto que Colombia destaca en su cultura por su amplio repertorio de géneros musicales que con solo escucharlos te dan ganas de ponerte a bailar. Ritmos como el vallenato, cumbia, joropo, mambuco y mapalé hacen acto de presencia en ‘Encanto’, pero sin duda el apartado musical resalta por las incorporaciones de Carlos Vives y Sebastián Yatra. Carlos Vives interpreta la canción ‘Colombia, mi encanto’, mientras que Sebastián Yatra hace lo mismo con el tema ‘Dos Oruguitas’. View this post on Instagram A post shared by Disney’s Encanto (@encantomovie)

3) ‘Encanto’ muestra la unión y el poder de la familia

La 60º película de Disney Animation está basada en el libro ‘El don de una familia’, el cual fue escrito por la diseñadora Susana Illera Martinez. El tener una familia es algo maravilloso en donde cada miembro coloca su granito de arena para trascender en los núcleos sociales. Sin duda alguna, ‘Encanto’ presenta una gran reflexión a los espectadores sobre cómo compartir de buena manera un momento en armonía con la familia. View this post on Instagram A post shared by Disney’s Encanto (@encantomovie)

4) Una gran diversidad en los platos típicos de Colombia

La película logra destacar con los guiños de algunas comidas típicas de Colombia que logran visualizarse en algunas escenas del filme. Alimentos como las yucas, panelas, totumas y sacos de café son varios de los manjares que tiene a su disposición Maribel, la protagonista de ‘Encanto’ en su canasta. View this post on Instagram A post shared by Disney’s Encanto (@encantomovie)

5) Por primera vez, una canción de reggaetón aparece en un filme de Disney

Tal y como lo comentaron los directores de esta cinta, la canción del personaje de Luisa Madrigal, cuyo doblaje está hecho por la actriz Jessica Darrow, es un tema musical del género urbano. Por ende, sería la primera vez en la historia de Disney que una canción de este género aparece en una de sus películas. View this post on Instagram A post shared by Disney’s Encanto (@encantomovie)

