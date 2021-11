La cantante Karina a Bad Bunny: “Me encantaría hacer algo con él y aleccionarlo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karina Moreno, más conocida como ‘Karina La Voz’, como muchos otros artistas, en el 2020 arremetió contra la decisión de elegir a Bad Bunny ‘Compositor del Año’, pero ahora estaría dispuesta a cantar con él.

A más de un año de que ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores) nombrara ‘Compositor del año’ al ‘Conejo Malo’, Karina sorprende declarando, en una entrevista en el diario ‘El Nacional’ de Venezuela, lo siguiente: “Me encantaría hacer algo con él, no sé si sería aleccionarlo, decirle que aparte de este mundo vil, vulgar y grotesco, también hay un lugar elegante”.

Karina La Voz está en medio de una gira en su país a la que tituló ‘De Aquí Soy’, donde ya recorrió varias ciudades y su fecha más importante será este próximo 4 de diciembre en Caracas. Para ella es el reencuentro con su público, luego de varios años de vivir en el exterior, más exactamente en Miami.

Justamente por estos conciertos, los primeros grandes que se hacen en dicho país desde que comenzó la pandemia, fue entrevistada por la periodista Vanessa Alves, de ‘El Nacional’, quien reflotó aquella controversia que se formó cuando Bad Bunny recibió dicho título.

Si bien no fue la única artista en levantar su voz, sí Karina denunció que había sido amenazada de muerte por varios fans, y se cree que la estrofa que dice “Por Dios señora hay cosas más importantes que sentarse a criticar los logros de un cantante”, de la canción ‘Compositor del Año’ que escribió el boricua, está dedicada a ella.

Pero un año después, aunque sigue pensando que ese premio no se lo merecía, Karina parece tener una idea mejor: cantar a dúo con el ‘Conejo Malo’.

“Es un fenómeno innegable, no en vano es el primero en el mundo, es el que más vende, y no es de gratis, le ha tocado la fibra a millones de personas. Tengo mi opinión personal como lo expresé, que no es un gran compositor. Me encantaría hacer algo con él, no sé si sería aleccionarlo, decirle que aparte de este mundo vil, vulgar y grotesco, también hay un lugar elegante. Podría ser una canción que él cante en su estilo y yo le diga que no, que tengo mi corazoncito, de verdad no sé cómo sería. Eso sí, jocoso, aleccionador y elegante, pero yo reconozco al género urbano y tiene su mérito“, dijo en el periódico venezolano.

Ahora resta saber sin Bad Bunny estaría dispuesto a cantar, por qué no, componer con la cantante venezolana.

