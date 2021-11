Tony Bennett y Lady Gaga conmovieron a los espectadores con su último concierto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es incuestionable el gran aprecio que le tiene Tony Bennett a Lady Gaga, quien se ha considerado como un miembro más de la familia Germonotta por todo lo que representa el cantante estadounidense hacia la compositora y actriz.

Esta no es la primera vez que Lady Gaga y Tony Bennett estremecen a los espectadores con sus aclamadas e icónicas voces. Ambos trabajaron en conjunto con el álbum Duets II en 2011, siendo este el décimo álbum de Tony Bennett y el veterano artista colaboró junto a Lady Gaga en el tema musical ‘The Lady Is A Tramp’.

Posteriormente, la intérprete de Patrizia Reggiani en ‘House Of Gucci‘ y el cantautor de jazz estrenaron en 2014 su primer álbum discográfico ‘Check To Check’ , y para terminar el 2021 por todo lo alto, Lady Gaga y Tony Bennett lanzaron su segundo disco ‘Love For Sale’ el 30 de septiembre.

El dúo logró dar mucho de que hablar durante más de una década en los escenarios, donde gran parte de sus fanáticos quedaron realmente fascinados con la gran química que derrocharon Lady Gaga y Tony Bennett cuando se presentaban en tarima.

Desafortunadamente Tony Bennett anunció su retiro de la música tras más de 70 años de trayectoria debido a que le diagnosticaron Alzheimer desde hace cuatro años. Sin embargo, Bennett pudo cantar por última vez en el Radio City Music Hall el pasado agosto para celebrar su 95 cumpleaños, y por si fuera poco, actuó junto a Lady Gaga ante multitudes de personas.

Viendo el gran legado que han dejado ambos artistas en los escenarios, la cadena estadounidense CBS (Columbia Broadcasting System) estrenó el pasado domingo One last time: An evening with Tony Bennett and Lady Gaga, un especial televisivo en donde los fieles televidentes pudieron observar un increíble concierto que logró reunir a dos consagratorios artistas, despidiéndose en lo que sería su último dúo en los escenarios.

En su último concierto, Lady Gaga no pudo contener el llanto al hablar sobre Tony Bennett y expresó lo siguiente: “Es mi amigo. Es mi compañero musical. Y es el mejor cantante del mundo. Y cuento contigo, Nueva York, para que lo hagas sonreír. Así que ojalá que te animes. Ojalá que grites. Que te rías. Ojalá que llores. Que entregues tu alma”.

Tony Bennett es uno de los artistas clásicos de la música estadounidense que en 70 años de carrera vendió más de 50 millones de discos con 61 materiales grabados. Su colaboración con la cantante fue una oportunidad de acercar las canciones de jazz que lo acompañaron durante toda su carrera a las generaciones más jóvenes. View this post on Instagram A post shared by CBS (@cbstv) View this post on Instagram A post shared by CBS (@cbstv)

