Dura confesión de Julio César Chávez Jr.: su esposa lo mandó a rehabilitación y le impidió ver a sus hijos

En medio de la polémica, de esta forma se encuentra Julio César Chávez Jr. El mexicano confesó que hace unos meses estuvo en una clínica de rehabilitación, debido a que su esposa lo mandó a internarse.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el hijo del Gran Campeón explicó que su expareja lo abandonó mientras estuvo en rehabilitación; por ende, le impidió ver a sus hijos.

“Duré tres meses y medio sin ver a mi hijo porque estaba en la clínica de (rehabilitación), ya que la mamá de ellos (sus hijos) me metió para que estuviera bien”, dijo Chávez Jr. sobre Frida Muñoz, su esposa.

Además, negó que haya estado en problemas con las drogas. Solo consumió unas pastillas para adelgazar, las mismas que arrojaron el positivo por doping de su colega Óscar Valdez en agosto de 2021.

“Yo nada más tomaba unas pastillas que eran para bajar de peso. Me tomaba unas pastillas, de las que salió Óscar Valdez (positivo), que son para bajar de peso, yo no uso otra cosa”, aclaró El Junior.

“Cuando me metieron (a la clínica) dijeron que nadie tenía que ver y tuve que salir solo, me abandonaron ahí para aprovechar. Ella no trabaja, gracias a Dios le he podido dar todo y ahora que estoy como ella quería que estuviera… hay cosas que no están bien. Lo que no me gusta es que a los niños no los cuiden sus mamás, mis hijos tienen niñeras, pero la idea es que ella los cuide” Julio César Chávez Jr.

Matrimonio de Julio César Chávez Jr.

En mayo de este año, el hijo del Gran Campeón había iniciado los trámites para divorciarse de Muñoz. Pese a que canceló su petición y continuó con su matrimonio, todo parece indicar que el mexicano se replantea la posibilidad de separarse.

En este sentido, explicó: “Me han preguntado si yo me quiero divorciar, yo no quisiera porque tengo hijos; pero si no cuidan a mis hijos, si no me atienden a mí, si hacen lo que quieren, no es compromiso. Yo seguiría toda mi vida con alguien, pero ¿qué compromiso hay?”.

“Yo solo estoy buscando a los niños, hay que ser responsables de las cosas, yo tengo una carrera como boxeador, y luego me meten a una clínica para que me curen cuando la otra persona está más enferma que yo, es algo que va a un futuro malo y estoy tratando de evitarlo para los niños”. Julio César Chávez Jr.

