Hispana de 15 años que se fue con un desconocido, vuelve a casa arrepentida

Jeimmy Henriquez, una menor de 15 años de Florida, que había sido secuestrada y llevada a otro estado el pasado fin de semana por un hombre mayor que ella, al que conoció jugando videojuegos en internet, se dice arrepentida de haberse ido con un desconocido.



La joven relató a los medios que tras conocerse jugando el videojuego Fire MAX, entablaron conversación vía WhatsApp, él le dijo que tenía 22 años y que vivía en Filadelfia.



Tras meses de conversar, Jeimmy le pidió que pasara por ella, en ese momento la menor dijo no haber sentido miedo pues estaba consciente de lo que hacía. El hombre aceptó ir por ella, a pesar de saber que era menor de edad, siendo un delito.



La policía de North Miami Beach informó que la menor fue recogida por el hombre la mañana del sábado en su domicilio, cuando su mamá no estaba. Y alrededor de las 10 de la noche de ese mismo día, Jeimmy se comunicó con su mamá llorando, indicándole que se encontraba muy lejos de casa y que no había comido.



Richard Rand, jefe de policía de North Miami Beach, detalló que trabajaron las 24 horas del día para encontrarla.



“Nuestros detectives, sabiendo que este era un caso absolutamente repugnante y que era el fin de semana de Acción de Gracias, trabajaron incansablemente, las 24 horas del día, junto con el FBI, que inmediatamente intervino en este caso”, explicó.



Jeimmy comentó que en cuanto le dijo al hombre que se quería ir, él la llevó a un sitio que ella conocía, desde donde le habló a su mamá para darle la ubicación mientras que él huyó.



Henríquez dijo que cuando llegó la policía, la llevaron a una casa familiar donde pasó la noche y después la entregaron a su mamá.



“Regresé porque me arrepentí de lo que había hecho”, expresó Jeimmy.



Las autoridades, incluido el FBI, aún buscan al hombre que se la llevó, del cual no se ha revelado su identidad, mientras que la menor indicó que es un hombre mexicano que trabaja en la construcción.



Por su parte, Ana Quintanilla, la madre de la menor dijo que esto debería ser una advertencia para que los padres estén al tanto de lo que están haciendo sus hijos, para evitar que algo así les ocurra.



