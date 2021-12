Una mujer con fobia a los gérmenes alquila por horas un supermercado para hacer las compras

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“No tengo fobia a los gérmenes”, eso es lo que ha dicho en reiteradas ocasiones la usuaria “itsacretelife” en su cuenta de TikTok, sin embargo, sus acciones demuestran todo lo contrario.



Según ha comentado la usuaria, una vez a la semana alquila por una hora un supermercado para hacer las compras tranquila y sin la presencia de otras personas “con gérmenes”.



Emma y Lucas han señalado que tienen miedo a contagiarse o a compartir lugares con más gérmenes con otros clientes: “Hacemos la compra como todo el mundo, somos gente normal”.





La madre de familia ha señalado que su posición económica le permite pagar al supermercado ser una cliente exclusiva: “Alquilamos el supermercado durante una hora, un día a la semana, justo antes de que abran. Les pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estamos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes.”



Asimismo, señalaron que como clientes piden contar con la presencia de un cajero que debe cumplir con un par de lineamientos: “Solo dejamos que haya un empleado y tiene que estar equipado con un EPI y mascarilla”.



Emma justificó su decisión de alquilar el supermercado anteponiendo a su hija: “También lo hacemos para que nuestra hija, Crete, pueda vivir estas experiencias”. @itsacretelife Reply to @charduus #lifestyle #germophobe #germfree #mylife #SoundcoreGoForGold ♬ Life Goes On – Oliver Tree



Si bien, Emma no ha dado a conocer cuánto le cuesta alquilar el super para ella, sí ha mencionado que prefiere gastar su dinero en dicha acción que ir a hacer las compras del super bajo otras circunstancias.



Entre otras acciones, Emma no viaja en avión y prefiere irse de vacaciones en caravana, no usa baños públicos, no visita casas ajenas y no va a establecimientos públicos como cine teatro e incluso parques.



Además, cuando frecuenta a sus familiares los cita en un lugar abierto donde aplica una sana distancia.



Te puede interesar: