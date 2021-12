Adamari López deja claro, otra vez, que su ciclo de vida junto a Toni Costa llegó a su final

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Adamari López lo tiene cada vez más claro y parece que no se cansa de repetirlo. Adamari López ha vuelto a confirmar que su relación con Toni Costa llegó a su final. Que su ciclo juntos terminó. Que no hay vuelta atrás ni reconciliación posible. Adamari López vuelve a dejar claro que el español es ahora nada más y nada menos que el padre de su hija. Adamari López está soltera y si vuelve a compartir su vida con un hombre, de momento está claro que éste no será Toni Costa.

La conductora de Hoy Día conversó con en exclusiva con la revista People en Español. Ahí reconfirmó las palabras que ya le había dado previamente a Azucena Cierco en Al Rojo Vivo, al reiterar que su relación con Toni Costa estaba terminada, pero agregó que para la final de Así se Baila, tanto ella como sus compañeros jueces -Cristian de la Fuente y Mariana Seoane, como la misma Jacqueline Bracamontes, conductora del show, están preparando algo muy especial para el cierre de este programa, que tanto los llenó de alegrías mientras duró.

El fin de semana pasado, cuando Adamari finalizó su presentación junto a Toni Costa dijo que esperaba esta fuese la primera temporada de Así se Baila, y es que parece estar muy feliz con formar parte de un proyecto como este. Univision, por su parte, tiene una competencia así, que año con año se ha ido fortaleciendo. Además, fue en “Mira Quién Baila” que Adamari y Toni se conocieron hace ya más de 10 años.

Por lo pronto, más allá de que Adamari López regrese a la pista de baile este domingo, aunque esta vez sin Toni Costa, lo que ha quedado clara de esta última declaración sobre su relación, es que ya no hay más Adamari y Toni. Pero, eso sí, es justo agregar que algunos fans de la pareja no entienden por qué Adamari sigue diciendo y repitiendo lo mismo… Sobre todo cuando dijo que no hablaría más del tema, desde la primera vez que lo anunció, aquel 27 de mayo de 2021.

