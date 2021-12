El motivo de George Clooney para rechazar $35 millones de dólares por un día de trabajo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

George Clooney ha demostrado en más de una ocasión ser muy consciente de las decisiones que toma con respecto a su fortuna. En una reciente entrevista, el popular actor también mostró ser crítico con respecto a las propuestas laborales que acepta, más allá de lo tentadoras que éstas puedan resultar.

En diálogo con The Guardian con motivo de la presentación de la nueva película que dirige, ‘The Tender Bar’, el intérprete de 60 años fue consultado acerca de si siente que tiene “suficiente dinero” en esta etapa de su vida. Ante ello, Clooney reveló: “Bueno, sí. Me ofrecieron $35 millones de dólares por un día de trabajo para un comercial de una aerolínea, pero hablé con Amal [su esposa] sobre ello y decidimos que no valía la pena”, relató primero como ejemplo.

Tras ello, aclaró que los vínculos de la compañía en cuestión con cierto régimen político lo llevó a declinar la oferta. “La empresa estaba (asociada con) un país que, aunque es un aliado, a veces es cuestionable, así que pensé: ‘Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena’”, explicó el actor.

Clooney, quien comparte la paternidad de gemelos de 4 años con su esposa Amal, de 43 años, también habló sobre por qué ha actuado menos en los últimos años. “En general, simplemente no hay muchas tramas buenas y, mira, no tengo que actuar. Mi esposa y yo tuvimos esta conversación cuando cumplí 60 años este verano. Dije: ‘Todavía puedo resistir bastante bien, y a los dos nos encanta lo que hacemos, pero debemos asegurarnos de no hacer el ridículo’, así que parte de esto es simplemente asegurarnos de vivir nuestras vidas”, reflexionó.

No es la primera ocasión en que Clooney da señales sobre su vínculo con el dinero. El año pasado, trascendió que tiempo atrás el actor había reunido a su grupo de amigos y le había dado a cada uno de ellos $1 millón de dólares en efectivo. La anécdota fue revelada por uno de los supuestos afortunados, Rande Gerber, marido de la modelo Cindy Crawford y muy amigo de Clooney.

Sobre ese gesto, la estrella de Hollywood dijo: “Amal y yo acabábamos de conocernos, todavía no estábamos saliendo. Así que por aquel entonces yo era un hombre soltero de 52 años que estaba envejeciendo y que tenía amigos todavía más mayores que yo”, contó el actor siete años después de lo ocurrido. Por aquel entonces, Clooney acababa de estrenar ‘Gravity’, la película dirigida por Alfonso Cuarón que protagonizó junto a Sandra Bullock. Los estudios pensaban entonces que no iba a tener mucho éxito, y ofrecieron a los actores no cobrar su sueldo habitual a cambio de llevarse un porcentaje de lo recaudado en taquilla. Ambos aceptaron y con tan buena suerte que la película tuvo una muy buena acogida tanto por la crítica como por el público, que llenó durante meses las salas de los cines para ver esta hipnótica odisea espacial que acabó ganando siete de los diez premios Oscar a los que estaba nominada en 2014.