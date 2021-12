Víctimas indocumentadas del huracán Ida en Nueva York tienen hasta enero para solicitar ayuda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Han pasado ya más de tres meses desde aquella noche de septiembre en la que los coletazos del Huracán Ida causaron severos daños y destrozos en viviendas en Nueva York, donde además de 13 muertes se registraron miles de familias damnificadas que no recibieron ni un solo dólar de ayuda por parte del gobierno federal, por ser indocumentados.

Carlos Yuca, quien vivía en el sótano de una casa en Woodside, Queens, el condado más afectado por los fuertes aguaceros, a pesar de haber perdido todo en la tormenta, fue uno de los neoyorquinos que no pudo calificar para los auxilios de FEMA (Agencia de Manejo de Emergencias), pero la buena noticia es que todavía puede recibir ayudas de un programa estatal que vencía el 26 de noviembre pero que se extendió hasta el 4 enero, cuando cerrarán la recepción de solicitudes de los alivios.

Así lo anunció este lunes la gobernadora Kathy Hochul, quien aseguró que el fondo de asistencia de más de $27 millones, que se estima beneficiará a unos 5,000 potenciales damnificados, ha ayudado hasta ahora a 1,800 personas, por lo que el llamado con la ampliación del plazo para aplicar es que más personas puedan pedir los auxilios disponibles.

“Después del huracán Ida, nos hemos comprometido plenamente a ayudar a todos los neoyorquinos a recuperarse de esta devastadora tormenta, y con esta extensión para solicitar recursos, los neoyorquinos excluidos que no

son elegibles para la ayuda de FEMA y a través de organizaciones comunitarias a cargo, ahora pueden recopilar toda la información necesaria para solicitar la financiación que necesitan para reconstruirse”, aseguró la mandataria estatal.

Carlos Yuca aseguró que las ayudas son vitales para que damnificados como él puedan volver a ponerse de pie, pero también manifestó que urge apoyo legal para aquellos que tras perder todo, están queriendo ser desalojados de sus propiedades.

“Yo lo perdí todo con la tormenta. Me quedé sin nada de nada y el dueño del sótano me ha querido sacar, pues arregló el lugar y se lo rentó a otro, dejándome a mí en un rinconcito en la planta de arriba, por lo que urgen mayores protecciones para víctimas como yo”, dijo el ecuatoriano.

“A mí el seguro de FEMA no me cubrió absolutamente nada. Todo lo perdí y no he recibido nada, absolutamente nada. Salí con el agua tapándome hasta arriba y estoy durmiendo en una colchoneta que una amiga me facilitó mientras tanto, así que cualquier ayuda se agradece”, dijo el damnificado.

La gobernadora Hochul explicó que los neoyorquinos afectados por Ida, que no hayan recibido ningún auxilio federal, pueden presentar una solicitud, a través de organizaciones sin fines de lucro seleccionadas, como Make the Road NY y Catholic Charities Community Services, entre otras, que están conectadas con ONA, agencia que maneja los auxilios.

La ampliación del plazo para aplicar busca que las víctimas indocumentadas puedan tener más tiempo

para recopilar información y documentos para hacer sus reclamos.

Carola Otero Bracco, de la organización Neighbors Link, dijo que la extensión del Fondo de Alivio por Ida es un paso necesario para garantizar que las personas en las áreas afectadas por tormentas, obtengan la asistencia que necesitan sin importar el estatus migratorio.

“Muchos residentes excluidos se han desempeñado como trabajadores esenciales y juegan un papel fundamental en nuestra economía, pero a menudo han sido excluidos de la mayoría de las formas de ayuda del gobierno y pueden necesitar tiempo y asistencia adicional para solicitar esta ayuda”, dijo la activista.

El codirector ejecutivo de Make the Road, Theo Oshiro, destacó la importancia de la extensión del programa y mencionó que el Fondo de Alivios Ida es un recurso crucial para los neoyorquinos excluidos que experimentaron lo peor del huracán.

Diego Barbecho, damnificado por la tormenta en Flushing.

“Esta extensión es una muy buena noticia para nuestras comunidades, ya que brinda más tiempo para garantizar que la mayor cantidad posible de vecinos reciban la ayuda que necesitan”, dijo Oshiro.

Estas son las organizaciones con las que puede tramitar sus ayudas



El Bronx: Catholic Charities Community Services: 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455

Queens: MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355

Queens: Make the Road NY: 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372

Staten Island: Make the Road NY: 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302

Nassau: Economic Opportunity Commission of Nassau County: 134 Jackson Street, Hempstead, NY 11550

Suffolk: Make the Road NY: 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717

Westchester & Rockland: NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 10549

Puede llamar a la Oficina de Nuevos Americanos del Estado (ONA) al 1-800-566-7636. Todas las llamadas son confidenciales y la asistencia está disponible en más de 200 idiomas.

Para obtener más información, visite https://dos.ny.gov/office-new-americans

Damnificados del huracán Ida en NY en cifras