Gobernadora ordena usar máscaras en espacios interiores en Nueva York desde el lunes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El aumento de casos de COVID en Nueva York, el hallazgo de 20 contagios con la variante ómicron, el registro de 54 muertes por coronavirus el último día y la llegada de la temporada de frío ha genrado preocupación entre las autoridades de salud, por lo que a partir del lunes volverá a exigirse el uso de máscaras en espacios interiores para personas de 2 años en adelante. La medida va dirigida especialmente a negocios y lugares públicos cerrados que no requieran prueba de vacunación completa para ingresar.

Así lo anunció este viernes la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, tras afirmar que la medida fue adoptada como una manera de intentar prevenir el aumento de contagios en el invierno y las celebraciones de fin de año, que pudieran elevar los casos.

La mandataria explicó que hacer caso omiso al madato puede acarrear multas de hasta $1,000 y dijo que la medida regirá por ahora hasta el próximo 15 de enero, cuando será reevaluada.

El promedio de casos ha aumentado en más de 43% desde el fin de semana de Acción de Gracias y las hospitalizaciones subieron 29%, lo que ha generado alarma, justo cuando crece el llamado a que el 20% de adultos neoyorquinos que siguen sin vacunarse, quienes han ido poniendóle el brazo al pinchazo a paso muy lento, a penas a un ritmo del 2% en las últimas semanas.

“Para proteger la salud de los neoyorquinos, las empresas y los lugares deben implementar el requisito de máscara o solicitar prueba de estado total de vacunación”, dijo la Gobernadora, advirtiendo que el mandato es aplicable para clientes y trabajadores.

“Mis dos principales prioridades son proteger la salud de los neoyorquinos y proteger la salud de nuestra economía. Las medidas temporales que estoy tomando ayudarán a lograr esto durante la temporada navideña”, aseguró la mandataria neoyorquina, quien confesó que esperaba que en esta parte del año el COVID estuviese más a raya.

“No deberíamos haber llegado al punto en que nos enfrentemos a un invierno que surge especialmente con la vacuna a nuestra disposición, y comparto la frustración de muchos neoyorquinos de que aún no hemos superado esta pandemia”, dijo Hochul. “Quiero agradecer a más del 80 por ciento de los neoyorquinos que han hecho lo correcto al vacunarse por completo. Si los otros siguen su ejemplo, estas medidas ya no serán necesarias”.

La Gobernadora dejó claro que volver a la exigencia de uso de tapabocas en espacios interiores es el resultado del comportamiento actual del COVID en Nueva York, y destacó que si el panorama empeora, podrían regresar otras medidas más fuertes.

“He advertido durante semanas que podrían ser necesarios pasos adicionales, y ahora estamos en el punto de espera basándonos en tres métricas: aumento de casos, capacidad hospitalaria reducida e índices de vacunación insuficientes en ciertas áreas”, se sinceró la líder demócrata. “Estamos entrando en una época de incertidumbre: podemos estancarnos aquí o nuestros casos podrían escalar más allá de todo control”.

La Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina del Departamento de Salud estatal advirtió que ante el temor de la propagación del COVID en las comunidades, con la variante ómicron y la variante Delta, que sigue siendo dominante, urge apretar válvulas y acelerar la vacunación.

“Tenemos las herramientas que necesitamos para protegernos contra el virus, y ahora debemos asegurarnos de usarlas. Hay herramientas que cada individuo puede usar y hay acciones que podemos tomar como gobierno”, dijo la funcionaria, instando a que las autoridades locales de ciudades y municipios hagan cumplir el mandato. “Vacunarse protege, y usar una máscara es la forma en que nos protegeremos mejor. Tanto la vacunación como el uso de máscara son necesarios para frenar el COVID en este invierno que está llegando”.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien ha sido firme promotor de mandatos de vacunación, ncluso para empleados del sector privado, manifestó su apoyo a la orden de Hochul.

“La gobernadora tiene toda la razón al presionar más duro contra la propagación del virus, especialmente a medida que se acerca el invierno y aumentan los casos”, dijo De Blasio presionando más para que todos los neoyorquinos se pongan la vacuna contra el COVID y las dosis de refuerzo. “Nos enfocamos como un láser en subir la escalera en vacunas a través de nuestro programa Key to NYC, incentivos, mandatos públicos y ahora del sector privado. Las vacunas son nuestro camino para salir de esta pandemia, y todos los neoyorquinos deben dar ese paso ahora para protegerse a sí mismos y a toda nuestra ciudad”.

Tras conocer la nueva medida que entra en vigor el lunes 13 de diciembre, el Defensor del Pueblo, Jumaane

Williams apoyó la decisión de la Gobernadora Hochul, e hizo un llamado a los neoyorquinos a que sigan al pie de la letra el uso de cubrebocas como una medida básica de protección.

“A lo largo de la pandemia, he apoyado el requerimiento del uso de máscaras: los tapabocas sí funcionan y son una medida simple que podemos tomar para protegernos a nosotros mismos y a los demás”, dijo el funcionario neoyorquino. “La política actual es una medida importante para limitar la propagación del virus, especialmente cuando la gente viaja y los requisitos de detección de vacunación en lugares cerrados, no solo protegen a las personas en estos establecimientos y los animan a apoyar negocios, sino que también animan a las personas a vacunarse”.

Williams insistió en implorar a los neoyorquinos que no caigan en la falsa idea de que el peligro ya pasó y pueden flexibilizar medidas como el tapabocas y pidió que incluso si ya están vacunados sigan usando máscaras en todo momento.

“Sabemos que en medio del auge de ómicron y la prevalencia de Delta, los casos son un riesgo real. Insto a los neoyorquinos a que sean diligentes en espacios interiores, independientemente de los requisitos de vacunación del lugar”, dijo el Defensor del Pueblo. “No podemos retrasar y arriesgar un daño mayor o restricciones adicionales que podrían haberse prevenido y evitado”.

Fernando Lizarazo, quien trabaja en un restaurante en Manhattan, se mostró a favor del mandato de uso de máscaras y aseguró que debería dejarse activo de manera permanente, incluso por varios años.

“Siempre hemos sabido que las máscaras protegen a la gente. No entiendo por qué juegan a quitar la orden de usarlas y luego volverla a poner. Ordenar el uso es lo correcto y tenemos que tomar esto con seriedad porque van a pasar varios años antes de que esta pesadilla termine”, dijo el colombiano.

La domnicana Julia Blanco por el contrario se molestó con la nueva ordenanza y aseguró que las autoridades han estado mandando señales difusas sobre el COVID que confunden a la gente.

“Primero dijeron que las máscaras no servían, luego que sí, luego que ya no eran necesarias, luego que otra vez sí y ahora que hay que ponerselas adentro. No saben cómo manejar el tema y eso es estresante para uno. Yo ya no uso máscara en ninguna parte y no pienso volverla a usar”, dijo la madre de familia en tono frustrado.

El COVID en NY en cifras



54 muertes se registraron el último día en todo el estado

43% han aumentado los contagios desde el fin de semana de Acción de Gracias

29% han subido las hospitalizaciones en Nueva York

80% de los neoyorqunos en todo el estado tienen vacunas ya

20% de los adultos neoyorquinos siguen sin vacunarse

2% fue el aumento de vacunación en las últimas semanas

12’770.379 dosis de las vacunas han sido administradas en la ciudad de NY

129 nuevos pacientes hospitalizados en la ciudad hubo el último día

2,120 nuevos casos de COVID se reportaron el último día

$1,000 será la multa por incumplir mandato de uso de máscara

¿Dónde vacunarse contra el COVID?