Liga MX presenta calendario del Clausura 2022: ¿cuándo son los partido más destacados?

Atlético de San Luis y Pachuca pondrán en marcha el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, con el compromiso que se disputará el próximo jueves 6 de enero.

El torneo, que cerrará el año futbolístico, estará conformado por 17 jornadas: reclasificación, cuartos, semifinales y la final que se realizará del 29 de mayo.

¡Ya tenemos CALENDARIO! 🗓️⚽



¿Cuándo jugará tu equipo? ¿En qué fecha será el clásico? Aquí tenemos todas las jornadas del Clausura 2022.



🔗 https://t.co/6c2udcaUMc pic.twitter.com/yhgTZfGkIi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 13, 2021

“Lo que se puede percibir con los 18 dueños es el compromiso con la selección mexicana. Estamos, como siempre, ante una aprobación unánime del calendario. Estamos considerando una reclasificación el año que viene“, dijo Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, durante la Asamblea de Dueños que se realizó de manera virtual.

La primera fecha se celebrará de forma incompleta, puesto que Atlas y León, los finalistas del Apertura 2021, se verán las caras hasta el miércoles 19 de enero.

¡APUNTEN LAS FECHAS! ¡COMIENZA LA CUENTA REGRESIVA! 📆⚽🇲🇽



La Liga MX da a conocer sus fechas del Clausura y Apertura 2022, culminando 18 días antes de la inauguración de Qatar 2022



✅ El repechaje continúa para el siguiente añohttps://t.co/TYaqQ1QfcT pic.twitter.com/iNPwMslkeN— MARCA Claro (@MarcaClaro) December 6, 2021

Este calendario toma en cuenta las fechas para el Mundial de Clubes, donde Monterrey jugará la Concacaf Liga de Campeones, y los encuentros del Tri.

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, el Apertura 2022 de la Liga MX comenzará el 1° de julio para que pueda finalizar el 6 de noviembre.

Los partidos a seguir de la Liga MX

– Jornada 3: Pumas vs. Tigres (23 de enero).

– Jornada 7: Pumas-América (26 de febrero).

– Jornada 10: Cruz Azul vs. Pumas y Chivas vs. América (12 de marzo).

– Jornada 11: Tigres vs. Monterrey (19 de marzo) y Atlas vs. Chivas (20 de marzo).

– Jornada 14: Cruz Azul vs. Guadalajara (16 de abril).

– Jornada 15: América vs. León (20 de abril).

– Jornada 16: Tigres vs- América y Chivas vs. Pumas (26 de abril).

– Jornada 17: América vs. Cruz Azul (30 de abril o 1° de mayo). Depende de si Cruz Azul avanza en la Liga de Campeones de la Concacaf. ¡Ya está listo el calendario del Clausura 2022!🤩



Qué no se te pase ningún partido, échale un ojo 😎

https://t.co/FslGwbgy5j#LigaBBVAMX | #Clausura2022 | #Futbol— TUDN MEX (@TUDNMEX) December 13, 2021

