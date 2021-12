Sergio Ramos avisa de una batalla sin tregua en Champions: “Voy a ir a muerte por el PSG en el partido contra el Real Madrid”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fútbol es caprichoso y volverá a juntar al Real Madrid con Sergio Ramos, pero esta vez como rivales. Después de dos sorteos en Champions League, en el segundo el PSG quedó emparejado con la Casa Blanca y el legendario defensor deberá reencontrarse con viejos amigos.

“Cuando he llegado en el avión era el Manchester United, que es un equipo que me molaba y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento pero volver al Bernabéu es motivo de alegría… no pude tener una despedida por culpa del COVID-19”, declaró Ramos en rueda de prensa.

Reconoció que no le hubiese gustado enfrentar al Madrid, pero debe defender sus nuevos colores parisinos: “El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG”.

¿Cómo ve Ramos al Madrid?

Los blancos clasificaron primeros en su grupo y también son líderes de La Liga con comodidad. Esto avisa de lo que podría ser una llave para la historia entre PSG y Real Madrid.

“Vinicius prometía, pero ya es una realidad. Me alegro porque he compartido charlas con él. No sé si podrá jugar con Mbappé, pero nadie sabe qué pasará. El Real Madrid está muy bien. A nivel defensivo también. Es bueno acumular ventaja para lo que pueda pasar”, añadió.

Sabe que el interés del Real Madrid por Kylian Mbappé es genuino y una posibilidad real por consumarse. Por eso le preguntaron sobre su actual compañero de equipo.

“No me gustaría (verlo en el Madrid), quiero estar rodeado de los mejores y Kylian es una pieza clave, en el PSG actual y en el futuro, no se sabe qué puede pasar pero quiero a Kylian en mi equipo”, cerró.

