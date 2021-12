Por primera vez una mujer liderará la policía de Nueva York, la más grande de EE.UU.

Por primera vez la policía de Nueva York estará liderada por una mujer y además afroamericana y no salida de NYPD: Keechant Sewell, actual jefa de detectives del vecino condado Nassau (Long Island), según anunció el venidero alcalde Eric Adams, quien asumirá el cargo de 1 de enero.

“Me siento muy honrada de ser considerada para esto y es una oportunidad extraordinaria. Y me tomo muy en serio, la naturaleza histórica de esto”, dijo ayer Sewell, quien será la primera mujer en hacerse cargo del departamento en sus 176 años de historia.

El anuncio sorpresa fue una “elección instintiva” para Adams, según New York Post. En Nassau, Sewell estuvo al frente de 351 oficiales uniformados en los últimos 15 meses. En NYC, su ciudad natal, será líder de la fuerza policial más grande del país con más de 52,000 miembros, 19% de los cuales son mujeres.

La nativa de Queens, de 49 años, dijo que su tutor policial fue el fallecido oficial NYPD John Wesley Pierce, quien se convirtió en un abuelastro, y al que llamaba “Pop Pop”, mientras crecía en el vecindario Jamaica. “Siempre se tomaba el tiempo para hablarme sobre lo que significaba ser una persona de honor y una persona que se preocupaba por las comunidades y quienes las rodeaban”, afirmó. Y también aprendió de su padre, quien fue un infante de marina de EE.UU.

Sewell imagina que la naturaleza histórica de su nombramiento como la primera mujer comisionada de la policía de Nueva York será un impulso para las mujeres policías. “Espero que sea inspirador. Espero que demuestre que las han visto”, afirmó.

En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer negra designada jefa de detectives del Departamento de Policía del condado Nassau. Es soltera y no tiene hijos, y vive en Valley Stream (Long Island), donde disfruta cocinar y entretener a su numerosa familia y amigos.