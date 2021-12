Una mujer despechada da problemas: La mujer con la que Tristan le fue infiel a Khloé acusa a Kylie de infidelidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Problemas. Muchos problemas. Maralee Nichols no está dispuesta a desaparecer así como si nada. Al contrario. Ha desvelado todo cuánto ha podido a través de las historias de Instagram. No sólo ha expuesto cómo es que cayó en las redes de manipulación de un conquistador como Tristan Thompson, quien siempre le aseguró que dejaría a Khloé Kardashian. No. Maralee ha querido arrastar en su despecho a Kylie Jenner. Y es que si ahora las Kardashian le dan la espalda a Tristan por infiel, Kylie también engañó al padre de su hija, con el mejor amigo de Thompson: Drake.

El golpe ha sido bajo. ¿Pues qué tiene que ver Kylie Jenner en todo este drama entre Tristan Thompson y su hermana Khloé Kardashian?. La verdad sea dicha, y es que nada. Kylie, como dice el refrán: “No tiene ni vela en este entierro”. Pero la han querido embarrar y ahí está ya. Embarrada y embarazada. Claro, nadie dice que su segundo bebé sea de Drake.

Dicho lo anterior, hay que decir que Maralee Nichols reveló esto porque considera que Thompson no ha sido un buen amigo y no ha querido que Travis Scott -su supuesto mejor amigo- sepa lo que según ésta es la verdad. Sus palabras exactas: “Tú sabes que Drake se acostó con Kylie el año pasado, pero no eres lo suficientemente hombre para decirle a Travis Scott. Ahí está lo dije. Buenas noches. Más por venir”.

Pero ojo que el drama no queda aquí. Thompson reaccionó a las declaraciones de ésta, la entrenadora personal, mamá de su nuevo bebé y ella también lo hizo público. Esta se supone ha sido la respuesta del jugador de la NBA: “Por favor, ¿puedes parar? Podemos hablar de todo esto como adultos, en privado… deja a Doja y a otros nombres fuera de esto. Voy a estar en Houston en algunas semanas”.

Aquí un video en el que exponen todos los mensajes que Maralee compartió:

Lee más:

Un vestido de espejos y muchos espacios al desnudo. Así se vistieron Khloé Kardashian y Manelyk González

Kylie Jenner está tremenda: ha ganado más curvas debido a su embarazo