La forma en la que Jennifer López se metió el suéter en los pantalones, no le favoreció nadita. El pecho se le ve caído

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No es que Jennifer López vaya mal vestida, todo lo contrario. La combinación de colores y las prendas son realmente muy bonitas, y de no ser por cómo se le ve el pecho, todo estaría perfecto. Pero lastimosamente, la forma en la que JLo se metió el suéter en los pantalones, no le favoreció nadita. De alguna manera el suéter creó algo parecido a una ilusión óptica, y pareciera que “la diva del Bronx” tuviese el pecho muy caído o el estómago demasiado partido y con bolsas… ¿Se ve mal? Lo que le sigue, dicen.

Los paparazzi captaron a JLo con este atuendo, mientras caminaba junto a Ben Affleck, quien está siendo duramente criticado por las declaraciones que lanzó en torno a su ex, la actriz Jennifer Garner. Y aunque hay quienes dijeron que JLo estaban enojado con él por estas desatinas palabras, el fotográfo no la captó molesta con su amado.

Jennifer López y Ben Affleck juntos caminando muy sonrientes por las calles. / The Grosby Group.

Según reportó Showbiz, la última entrevista de Ben Affleck al locutor de radio Howard Stern generó un sinfín de titulares, y de airadas reacciones en Twitter, debido a que asoció sus problemas con el alcohol al hecho de que se sentía “atrapado” durante buena parte de su ya extinto matrimonio con Jennifer Garner. Cierto es que también habló sobre la excelente relación tanto profesional como personal que sigue manteniendo con la madre de sus tres hijos, pero esa parte claramente pasó desapercibida.

A su paso por el programa de televisión de Jimmy Kimmel, el astro de Hollywood ha querido responder a la polémica generada y ha admitido que determinados comentarios, a su juicio fruto de malentendidos o de interpretaciones distorsionadas, ha “herido” sus “sentimientos”. El intérprete ha defendido sus reacciones emocionales a una convivencia con Jennifer que dejó de hacerle feliz, y a la que no puso fin antes de lo necesario por el bien de sus tres retoños: Violet, Seraphina y Samuel.

“Luego empecé a ver todo esto en Twitter y me quedé pensando: ‘¿Pero qué pasa aquí?’. La verdad es que ha herido mis sentimientos, que la gente no haya entendido bien lo que dije me está haciendo quedar como el tipo más insensible, estúpido y malvado del mundo”, ha confesado en su conversación con el humorista, al que ha ofrecido una versión de los hechos bastante más amable de los temas que abordó en su entrevista a Howard Stern.

“Hablamos mucho sobre mi familia, ¿sabes?, sobre el alcoholismo, de mi lucha con cosas reales, de cómo tienes que rendir cuentas y ser amoroso, de cómo he estado trabajando con mi exmujer… Estoy muy orgulloso de la forma en que hemos podido organizarnos con nuestros hijos, lo mejor que hemos podido y siempre con ellos en mente“, ha explicado. “Salí muy contento y pensé que debería hacer estas cosas más a menudo, ser más honesto, autocrítico e introspectivo“, ha concluido.

Pero ahora, más allá de todo esto que compartió Showbiz, sobre las nuevas declaraciones de Ben Affleck, muchos otros se están centando en lo mal que se le ve dicho suéter a JLo. El arreglo final no la favoreció para nada.

Jennifer López le dio una carita de pocos amigos a los paparazzi. / The Grosby Group

Lee más:

Ben Affleck reconoce que tuvo dudas sobre si volver o no con Jennifer Lopez

Ben Affleck aseguró que en su matrimonio con Jennifer Garner no fue feliz y se sentía atrapado

¿Irreconocible? Así luce Jennifer López con su nuevo look rosa