Ben Affleck aseguró que en su matrimonio con Jennifer Garner no fue feliz y se sentía atrapado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ben Affleck aseguró que su matrimonio de 13 años con la actriz Jennifer Garner no fue feliz y se sentía atrapado.

Incluso, el actor y productor aseveró que si siguiera con la madre de sus tres hijos (Violet, de 16 años; Seraphina, de 12, y Samuel, de 9) tendría problemas con el alcohol.

“Probablemente seguiría tomando. Es parte del porqué comencé a beber. Porque me sentía atrapado. Me decía: ‘No me puedo ir, por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’

“Lo que hacía es que me tomaba una botella de whisky y me caía dormido en el sillón, lo que no era ninguna solución”, confesó la estrella de ‘Gone Girl’ y ‘Justice League’ en el programa de radio de Howard Stern.

Affleck, actualmente de 49 años, estuvo casado con Garner entre 2005 y 2018.

Ambos se conocieron en el set del filme bélico, ‘Pearl Harbor’ (2001), pero, según confesaron, se enamoraron durante el rodaje de ‘Daredevil’ (2003).

En ese entonces, ella aún estaba casada con el histrión Scott Foley, y él salía con Jennifer López.

Fue hasta 2004 en que Affleck y Garner, ya libres de sus compromisos sentimentales, fueron captados juntos por paparazzi en los juegos de la Serie Mundial de beisbol.

Según Affleck reveló, el matrimonio no resultó como ninguno lo esperaba, pero ambos lucharon para que no se desmoronara.

“Tuvimos un matrimonio que no funcionó, eso ocurre. Es alguien que amo y a quien respeto, pero con quien no debía permanecer unido. Al final de cuentas, lo intentamos. Lo intentamos por nuestros hijos.

“Ambos pensábamos: ‘Éste no es el modelo de matrimonio que queremos que nuestros hijos vean’.”

A inicios de año, Affleck reconectó con J.Lo y hasta el momento se les ve sonrientes en alfombras rojas y eventos privados.

Garner, quien tiene 49 años, sostiene una relación con el empresario John Miller.

Los ex esposos, sin embargo, mantienen una buena relación: fueron captados juntos en Halloween, con sus hijos, mientras pedían dulces por las calles.

También te puede interesar:

Ben Affleck reúne a Jennifer López y Jennifer Garner para pasar un Halloween familiar

Jennifer López y Ben Affleck junto a todos sus hijos realizan una colecta de alimentos, para “Rise Against Hunger”