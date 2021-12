69 veces Robert Lewandowski: el polaco igualó el mejor récord goleador de Cristiano Ronaldo en un año calendario [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por tercer año consecutivo Robert Lewandowski culmina el año como el máximo goleador en las ligas europeas y en 2021 coronó un calendario de récord al clavar 69 tantos con el Bayern Múnich, e igualar la mejor marca de Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski breaks Gerd Muller's 50-year-old record of most goals in a calendar year in the Bundesliga! 👏 pic.twitter.com/IrDsjGNa5m — ESPN FC (@ESPNFC) December 17, 2021

El campeón alemán goleó 4-0 al Wolsfburg y el polaco de 33 años de edad aportó el último tanto del duelo al minuto 87’. Con esa diana arribó la mencionada cantidad de 69 goles este año, en el último duelo del Bayern antes que repiquen las campanas para despedir al 2021. Lewandowski equals Ronaldo’s record of scoring 69 goals in a year.



Still can't comprehend how Messi managed to score 91 🤯 pic.twitter.com/PEJuw6Ua5D— ESPN FC (@ESPNFC) December 17, 2021

Lewandowski marcó 48 goles en 2019, 45 en 2020 y 69 en 2021. Números que agrandan a 324 sus dianas en el Bayern tras disputar 354 juegos. Además, con 43 gritos este año superó a Gerd Müller con la temporada más goleadora en año calendario en la Bundesliga. El 2021 de @lewy_official (club y selección):



Partidos: 59 (como Cristiano en 2013)

Goles: 69 (como Cristiano en 2013)



Partidos con 0 goles: 14

Partidos con 1 gol: 26

Partidos con 2 goles: 14

Partidos con 3 goles: 5



Tiempo jugado: 4.955 minutos



Promedio: 1 gol cada 72 minutos pic.twitter.com/9363Bx4NA8— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 17, 2021

Esos 69 goles todavía siguen estando lejos de los 91 que marcó Lionel Messi en 2012, un récord mundial. Fueron 79 tantos con el FC Barcelona y 12 con la Selección Argentina.

