Julio César Chávez Jr. promete espectáculo y le manda un duro mensaje a su padre

Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring luego de haber caído derrotado ante Anderson Silva en el Estadio Jalisco. Esta vez se enfrentará al peruano David Zegarra este sábado 18 de diciembre en Culiacán. El “Junior” prometió mostrar una mejor versión a pesar de las críticas de su padre, el “Gran Campeón Mexicano”.

“Hoy estoy con más ánimos, con más ganas de boxear. Luego eran peleas muy repentinas, la despedida de mi papá, con todo respeto… no nos afecta ni nos perjudica, pero (mi papá) sí se deja llevar con lo que la gente dice, me dice: ‘yo tiro más golpes que tú’… Es un boxeador profesional, ya retirado, pero todo eso genera en él cierta confusión o se le sube un poquito, pero yo me he mantenido”, indicó Chávez Jr. en unas declaraciones para el portal Contra las Cuerdas.

En este sentido, el boxeador mexicano explicó cómo ha sido su preparación de cara a su regreso al cuadrilátero. Chávez Jr. se mostró muy confiado ante esta nueva versión de él al indicar que ya no hay más distracciones fuera del ring que atenten con su rendimiento.

“Ha sido bien difícil, ahí voy, me estoy acoplando en el ring, me he sentido mejor, pero ha habido una otra cosa que no me ha dejado disfrutar, pero creo que esta va a ser la pelea donde voy a dar lo mejor y van a venir mejores cosas para mí“, comentó.

Las razones de la última derrota de Julio César Chávez Jr.

El “Junior” perdió contra el ex peleador de la UFC Anderson Silva. Aquella pelea se desarrolló en el marco del evento “Tributo a los Reyes” que representó el último combate de exhibición del “César del Boxeo”.

“Poco a poco hemos venido trabajando, traíamos algo de poquito de peso arriba, traía una lesión de la pelea pasada contra Anderson Silva, una pelea muy mala, peleé muy mal, estaba enfermo para esa pelea. No hay pretextos, no sirven los pretextos en mi carrera ni en mi vida, pero esa vez peleé con bronquitis y no podía respirar. Me quedé con ese mal sabor de boca, no me gustó”, explicó el mexicano. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr)

