Hermana de Casemiro incendia las redes sociales con sus fotos en bikini

Sin duda alguna que Carlos Henrique Casemiro no solo es uno de los mejores mediocampistas de LaLiga, sino también del mundo. El brasileño, que ha sido fundamental para los éxitos del Real Madrid, tiene una hermana que incendia las redes sociales.

Su nombre es Bianca Casemiro, cuenta con más de 33,000 seguidores en Instagram y tiene 21 años de edad. Esta joven no deja de causar furor con cada publicación que hace, en la que presume de su cuerpo mientras disfruta de un ambiente vacacional.

Fotos de Bianca Casemiro en bikini

Trayectoria de Casemiro

Carlos Henrique, por su parte, lleva 26 partidos disputados (16 en LaLiga y 6 en Champions League) en lo que va de temporada con el Real Madrid. Su hermana Bianca suele acompañarlo en sus triunfos. View this post on Instagram A post shared by 𝔹𝕀𝔸ℕℂ𝔸 ℂ𝔸𝕊𝔼𝕄𝕀ℝ𝕆 🤍 (@biancacasemiro)

En cuanto a sus títulos más importantes con el equipo blanco, aparecen: 2 Ligas, 4 Champions, 1 Copa del Rey 2 Supercopa UEFA y 3 Mundiales de clubes. Con Brasil ganó la Copa América de 2019. View this post on Instagram A post shared by 𝔹𝕀𝔸ℕℂ𝔸 ℂ𝔸𝕊𝔼𝕄𝕀ℝ𝕆 🤍 (@biancacasemiro)

