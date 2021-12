Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger esperan a su segundo hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger serán padres por segunda vez. Así lo comunicó una fuente cercana al matrimonio en diálogo con revista People. Ambos son padres de Lyla Maria, quien nació en agosto de 2020.

La historia de amor entre el actor y la escritora es verdaderamente de película, ya que la joven era admiradora del actor desde antes de conocerlo. La autora e influencer confesó sentir una atracción por Pratt años antes de empezar una relación. En una entrevista, Katherine aseguró que estaba interesada en el actor, y que para ella era “el mejor Chris de Hollywood”, muy por delante de Chris Evans y Chris Hemsworth.

“En este último tiempo a Pratt se le ve muy hermoso”, declaraba. En 2018, comenzaron a mostrarse juntos, se casaron en junio de 2019 y se convirtieron en padres al poco tiempo. Pratt venía de un divorcio de alto perfil de la actriz Anna Faris, con quien tiene un hijo en común, Jack. Al separarse, ambos hicieron hincapié en cómo querían preservar su buena relación por el bien del niño.

En noviembre, Pratt estuvo en el ojo de la tormenta por un posteo desafortunado que hizo en su cuenta de Instagram.

En un mensaje romántico a su esposa -uno de los tantos que aparecen en su feed-, Pratt escribió al inicio: “Chicos, de verdad. ¡Miren cómo me mira! Quiero decir…. ¡Encontrar a alguien que te mire así!”. De todos modos, las críticas surgieron por una frase posterior. “Ella me dio una hija preciosa y sana”, remarcó.

Su posteo fue interpretado por muchos como un menosprecio para su primogénito Jack, quien, al nacer prematuro (pesó menos de 2 kilos), sufre de problemas de salud, como secuelas musculares y de visión.

“Amo a Chris Pratt, pero la parte de ‘hija sana’ me hace ruido. Aunque puede que no haya querido decirlo como un insulto, de alguna manera salió así. Imagínese cómo se sentirá con eso su hijo, si alguna vez lo lee”, escribió un seguidor, mientras que otro más enojado manifestó: “Chris Pratt tiene un hijo con Anna Farris que sufrió una hemorragia cerebral durante el parto y ahora tiene una ligera discapacidad física debido a ello. Pero se aseguró de escribir ‘hija sana’ aquí. Chris Pratt es un idiota”. View this post on Instagram A post shared by chris pratt (@prattprattpratt)

