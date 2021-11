Piden cancelar a Chris Pratt por su mal gesto hacia los problemas de salud de su hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chris Pratt, quien está casado con Katherine Schwarzenegger, hija del emblemático actor Arnold Schwarzenegger, elogió a su esposa en redes sociales debido a que en unas semanas será su cumpleaños, pero un controvertido comentario que hizo, desató controversia en su publicación y ahora piden cancelarlo.

En una parte del mensaje que escribió Pratt para su esposa, mencionó: “Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar, ¡pero eso es amor!”.

Lo anterior quizá no sería raro de no ser porque en su antiguo matrimonio con Anna Faris procreó al pequeño Jack quien tuvo varios problemas al venir al mundo, ya que nació prematuro y sufrió una hemorragia cerebral que derivó en que hoy tenga secuelas en sus piernas y en su visión.

Dadas estas circunstancias, ahora el actor está recibiendo todo el hate de los internautas por la desafortunada elección de sus palabras, que para muchos fue una “cruel comparación”.

“Chris Pratt tiene un hijo con Anna Farris que sufrió una hemorragia cerebral durante el parto y ahora tiene leves discapacidades físicas a causa de ello. Pero se aseguró de escribir aquí ‘hija sana’. Chris Pratt es un idiota”, “Aunque puede que no lo haya querido decir como un insulto, de alguna u otra forma así resultó. Imagínese cómo le hará sentir eso a su hijo, si alguna vez lo lee”, “Tienes un hijo con tu ex, que desgraciadamente desde muy pequeño sufre problemas de salud y no se te ocurre otra cosa que subir un post con tu nueva mujer y recalcar que te ha dado una hija súper sana”, resaltan los usuarios.

Odiar a Chris Pratt es una obligación https://t.co/PBkFJqC3Bn — Rixon Hedonista (@Rixon_ag) November 4, 2021

En agosto de 2012, Anna Faris dio a luz a Jack, primogénito del actor, pero el parto fue con nueve semanas de anticipación.

Afortunadamente, hoy el pequeño goza de buena salud, e incluso, el actor de Marvel ha hablado al respecto en años anteriores: “Nuestro Jack pasó de ser un pequeño e indefenso a un chico fuerte, inteligente, feliz, divertido y hermoso”.

Tras finalizar su divorcio en 2017 después de ocho años de matrimonio, Anna y Chris establecieron una cláusula fundamental para la custodia, la cual consiste en siempre vivir cerca el uno del otro por el bien de su hijo. View this post on Instagram A post shared by Anna Faris (@annafaris)

Sigue leyendo: Fotos: Ana Gabriel inauguró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

– Tom Hanks rechazó viajar al espacio: “No pagaré $28 millones de dólares”

– Identifican a la policía que supuestamente robó pertenencias de Octavio Ocaña cuando murió