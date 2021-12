Julio César Chávez Jr. regresó al ring con una victoria polémica sobre el peruano David Zegarra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este sábado volvió al ring Julio César Chávez Jr., con un triunfo poco convincente ante el peruano David Zegarra, quien peleó hasta el último round por arrebatarle la victoria a Chávez Jr. en su natal Culiacán. Finalmente se impuso el mexicano por decisión unánime.

Chávez Jr., quien en las últimas semanas se mostró mucho más enfocado y motivado ante el público, se sacudió su última derrota ante Anderson Silva en frente de su gente, en un combate que le servirá como base para intentar regresar a un nivel competitivo de élite.

Zegarra, quien perdió su cuarta batalla consecutiva, no fue un rival fácil: no solo llevó la pelea a las tarjetas -cuyos marcadores exactos no se conocieron-, sino que por momentos se vio mejor y en control de la pelea sobre Chávez Jr., que estuve lejos de ser dominante. 🇲🇽 vs 🇵🇪 Julio César Chávez Jr. vs David Zegarra pic.twitter.com/nuhfIJnzBg— Animeme Token (@AnimemeToken) December 19, 2021