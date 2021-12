Sugey Ábrego lanza su propia página de contenido sensual y erótico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La conductora Sugey Ábrego compartió cómo nació su página de contenido sensual http://www.sugeyabregovip.com, de la mano de Alfredo Cedillo, director de Playboy México.

“Sí he tenido mucha demanda de mis suscriptores sobre nuevo contenido sensual; vivimos dos años de pandemia muy difíciles y tenía que hacerlo de una manera digital, este año cumplo 43 años y es un resurgimiento, igual la Playboy la lanzamos en diciembre 2013 y es un mes donde podemos hacer un cierre de año.

“Van a ver un contenido sensual, erótico, que apuesta por la fantasía, tendremos a final de mes una foto con desnudo sugerido, no completo, pero es parte de la congruencia que siempre he mostrado y pensando en los adultos”, agregó. View this post on Instagram A post shared by SUGEY ABREGO (@sugeyabregotv)

Sugey tiene consentidos a los suscriptores a su página, pues arma un chat con ellos casi diario de 4 a 5 para recibir sugerencias de sesiones de fotos próximas.

“Re puedo decir que mis fans lo mejor que tienen es que son bien cachondos y como dato curioso algunas prendas que usé en este shooting fueron ellos quienes me las enviaron“, dijo.

También te puede interesar:

Con ajustado enterizo rosa, Sugey Ábrego muestra cómo se ejercita