Senador Schumer someterá a votación ley ‘Build Back Better’ sin apoyo de Manchin, quien desató oleada de críticas

Sin decir cuál será el resultado ante los votos insuficientes, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que la ley ‘Build Back Better’ (BBB – Reconstruir Mejor) será sometida a votación, a pesar de la negativa de Joe Manchin (West Virginia) a respaldar el proyecto.

“(Se) considerará la Ley de Reconstruir Mejor a inicios del año nuevo, para que todos los miembros de esta cámara tengan la oportunidad de dar a conocer su posición”, dijo Schumer en una carta a sus colegas.

El líder de la mayoría demócrata dijo que sus colegas tendrán oportunidad de expresar su postura, no solamente “en televisión”, como lo hizo Manchin al anunciar su negativa, dejando en el limbo el proyecto económico de $1.75 billones de dólares del presidente Joe Biden.

“Ni esa demora, ni otros pronunciamientos recientes, nos disuadirán de seguir tratando de encontrar un camino a seguir… Simplemente no podemos rendirnos. Debemos y seguiremos luchando para cumplir con las familias trabajadoras”, señaló Schumer.

Sin embargo, al someter a votación el proyecto a través del proceso de Reconciliación, los demócratas se quedarán “cortos”, pues su mayoría mínima requiere el voto de Manchin, quien el domingo reveló que no podría apoyar el proyecto, debido a que no tenía forma de explicarlo a sus votantes.

“Cuando estas cosas te llegan de la forma como están ahora, siempre he dicho esto… si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de West Virginia, no puedo votar por ello”, expresó en Fox News. “Intenté todo lo humanamente posible. No puedo hacerlo…. Este es un no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer“.

La postura de Manchin desató críticas de sus colegas, incluido el senador Bernie Sanders (Vermont), presidente del Comité de Presupuesto, sobre todo por las negociaciones que el presidente Biden tuvo durante días con el senador que, debido al condicionamiento de su voto, se ha convertido en el político más poderoso en Washington, D.C.

También la Casa Blanca reaccionó a través de la portavoz Jen Psaki, quien envió un comunicado echando en cara al legislador su postura obstruccionista para programas sociales, como el Crédito Fiscal por Hijo y la reducción de costo de insulina.

Enfurece a activistas

La organización Climate Power también lanzó críticas a Manchin, debido a los planes ambientales contemplados en la agenda BBB que no podrán avanzar sin ese proyecto.

“Esta es nuestra última y mejor oportunidad para abordar la crisis climática”, consideró Lori Loder, directora de ese grupo. “Tormentas eléctricas y tornados destructivos en diciembre, temporadas de incendios récord, sequías interminables, sólo empeorará si no actuamos. La (agenda) Build Back Better no sólo reducirá los costos para las familias trabajadoras y combatirá la inflación, sino que también creará millones de empleos bien pagados y pondrá a nuestro país en el camino para reducir la contaminación”.

La coalición We Demand More (Exigimos Más), que integra organizaciones a favor de las mujeres, específicamente negras, indígenas, latinas, calificaron de “equivocada” la postura de Manchin.

“La oposición del senador Manchin –y la de todos los republicanos del Senado– a esta (legislación) es profundamente equivocada y refleja que están dando prioridad a los intereses corporativos que llenan sus bolsillos sobre sus electores”, señalaron en comunicado conjunto Sonja Spoo y Angela Cobián, codirectoras de la coalición. “Es una vergüenza que un hombre esté intentando bloquear políticas que ayudarían a las mujeres a progresar en esta nación”.

También la agrupación Young Democrats for America calificó como “descarado” el desprecio de Manchin al proyecto BBB, al considerar que no toma en cuenta los beneficios para sus propios electores en West Virginia.

“La naturaleza bromista de Manchin al negociar esta legislación es impropia de un senador de los Estados Unidos”, consideró el grupo demócrata. “Aquí están en juego vidas humanas y, sin embargo, el senador juega con ellas como una pelota de fútbol”.