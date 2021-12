Video: Jake Paul es acusado de arreglar su nocaut a Tyron Woodley en pleno combate

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jake Paul derrotó por nocaut al excampeón de UFC Tyron Woodley, en la segunda batalla entre ambos. El famoso Youtuber posee récord de 5-0 (4 KO’s) y su credibilidad como boxeador empieza a ser legítima para muchos. No obstante, otros se mantiene escépticos, y aseguran que su último nocaut estuvo arreglado.

En el sexto round de una pelea en la que no se veía un ganador claro, y en la que Woodley ya le había causado un corte a su rival, Paul realizó algunos movimientos con su mano derecha bastante sospechosos.

Con la muñeca girando hacia su pecho, Paul parece darle una seña a su rival pocos segundos antes de que éste sea noqueado de forma contundente. De inmediato, muchos testigos del combate señalaron que esta fue una clara prueba de cómo se arregló el final de esta batalla.

En otro ángulo a detalle y en cámara lenta, una persona explica que Woodley bajó la guardia e incluso preparó su cara para recibir el golpe de gracia de Jake Paul, quien celebró como de costumbre tras el triunfo. @jakepaul Fight was rigged damn. Woodley drops his hand, while clenching his face hence he was preparing for the hit. And he TURNS BEFORE THE PUCNH LANDS LMAO pic.twitter.com/uoJlF8dtkM— Zak (headshot magnet) (@ZakBoomer) December 21, 2021

¿Arregló Woodley el combate con Paul? Será difícil de comprobar. Solo sabremos cuál es el verdadero potencial de Paul en el boxeo cuando éste enfrente a un boxeador legítimo.