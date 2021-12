Vendedores ambulantes protestan para exigir a Legislatura de NY aprobar ley que los ‘legalice’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El año 2021 está por terminar, y una de las asignaturas pendientes que le quedará a los legisladores estatales en Albany será aprobar los proyectos de ley (S1175A | A5081A) que legalizarían la industria de las ventas ambulantes, y que además crearía más licencias para estos comerciantes y así acabaría con el ‘mercado negro’ de permisos.

Y ante la ‘inacción’ que sobre este tema se ha visto entre asambleístas y senadores estatales, más de 50 vendedores ambulantes realizaron un rally la noche del martes para exigir que se aprueben esas legislaciones, y además protestar contra las costosas multas que constantemente reciben y que, según aseguran, son el producto precisamente de la falta de una ley que regularice su actividad.

La demostración, liderada por la organización ‘NYC Street Vendor Justice Coalition’, se realizó en las afueras de la Iglesia San Mark, en Manhattan, en donde compartieron champurrado mientras decoraban un árbol de Navidad con los cientos de tickets de multas que los vendedores ambulantes han recibido solo en el último año por falta de licencia comercial.

El vendedor ambulante Lucio González, miembro del ‘Street Vendor Project’ de Fordham Road, en el Bronx, compartió su experiencia: “Me convertí en vendedor ambulante al comienzo de la pandemia después de perder mi trabajo en un restaurante. Comencé un negocio de venta ambulante porque es un trabajo honesto, y puedo usar mis habilidades como cocinero para hacer un negocio exitoso. Nunca pensé que recibiría $2,050 en multas por vender tacos, cuando traté de obtener un permiso pero no me dejaron. Ahora tengo que usar mi alivio del Fondo de Trabajadores Excluidos, que se suponía que me ayudaría a pagar el alquiler y las deudas e invertir en mi negocio, para pagar las multas”.

Y ese es precisamente el problema que muchos enfrentan ahora, que luego de haber luchado arduamente para crear el Fondo de Trabajadores Excluidos y obtener acceso a subvenciones para pequeñas empresas, ahora tienen que usar ese dinero del fondo para pagar esos tickes.

“En medio de la temporada navideña y durante una pandemia en curso, los vendedores continúan siendo penalizados cada día por las agencias de la Ciudad por no tener una vía legal para trabajar, a pesar de su papel como trabajadores esenciales que garantizan que los productos frescos y asequibles, la mercadería y las comidas sean accesibles en toda la ciudad”, resaltaron los activistas.

La ley que está estancada

Además de los vendedores, activistas y líderes de organizaciones como ‘Workers Justice Project’, ‘Make the Road New York’, ‘Save Our Storefronts’ y ‘ Transportation Alternatives’, entre otras, en el rally también participaron varios funcionarios electos incluyendo la senadora estatal Jessica Ramos y la asambleísta estatal Jessica Gonzalez-Rojas, quien son patrocinadoras de las propuestas de ley S1175A | A5081A que está estancada en Albany.

“Los vendedores ambulantes son parte de la columna vertebral empresarial de nuestras economías locales, y no podemos hablar de buena fe sobre una recuperación justa para nuestro estado sin priorizar el S1175 y la legalización de la venta ambulante en 2022”, dijo Ramos.

Entre tanto, el asambleísta Harvey Epstein resaltó que durante demasiado tiempo, “los proveedores han estado sujetos a un límite injusto de licencias, lo que infló los precios de las licencias y obligó a estos negocios, en su mayoría propiedad de inmigrantes neoyorquinos, a estar en las sombras. Es hora de que levantemos las límites de permisos, despenalicemos la venta ambulante y creemos un sistema de regulación que apoye a todas las pequeñas empresas en nuestra ciudad”.

Las propuestas de ley crearía una agencia civil que lleve a cabo el cumplimiento de la venta ambulante y la supervisión regulatoria, formalizaría la industria de la venta ambulante creando un camino hacia el espíritu empresarial mediante la eliminación de la actual barrera infranqueable para entrar a la industria y así puedan hacer negocios de acuerdo con la ley, incluido el pago de impuestos, seguir las reglas y regulaciones de la ciudad, completar todas las capacitaciones, y poder obtener permisos para operar su negocio, y también eliminaría los récords de cualquier vendedor ambulante que pueda haber recibido previamente un delito menor por venta ambulante.

El problema del límite de licencias

Los vendedores ambulantes aportan millones de dólares en beneficios para la ciudad y el estado anualmente, pero sigue siendo casi imposible operar legalmente debido a un límite arbitrario de décadas en la cantidad de licencias de venta disponibles: la lista de espera para las licencias es tan larga que ha estado cerrada por más de una década.

Mientras tanto, los vendedores que intentan mantener a sus familias trabajando sin licencias están sujetos a hostigamiento, multas punitivas y confiscación de propiedades, obligados a gastar el alivio de COVID en el pago de multas a la ciudad.

Actualmente hay solo 853 licencias en total para vendedores de mercancías, y para el 2032 habrá 9,000 licencias supervisadas disponibles para vendedores ambulantes de alimentos.

La lista de espera para cada tipo de licencia tiene miles de nombres; de hecho, la lista de espera es tan larga que ha estado cerrada desde 2007, y los proveedores se han visto obligados a alquilar un permiso de los titulares de permisos existentes en un mercado subterráneo por hasta $25,000, o vender sin un permiso, enfrentando multas de $1,000 y confiscación de propiedad.

Licencias en cifras: