7 ideas para divertirte si pasarás solo la Nochebuena y la Navidad 2021

La situación a nivel global que se vive por el tema del Covid ha hecho que, una vez más, tengamos que ser muy cautos en cuanto a cómo celebraremos Nochebuena y Navidad en este 2021, por lo que muchos nuevamente han optado por quedarse solos en casa en estas fiestas.

Seguramente la añoranza y ganas de querer que todo vuelva a ser como antes te inunda el corazón y el pensamiento; sin embargo, sabemos que el evitar las reuniones navideñas no solo son por seguridad propia sino también para cuidar a los que más amamos.

Si eres de esos que en este 2021 estarán solos en sus hogares en esta Nochebuena y Navidad, aquí te dejamos algunas cosas que puedes hacer en estos días de fiestas para hacerlos más llevaderos y divertidos posibles.

7 ideas para divertirte por si estarás solo en Nochebuena o Navidad

1) Aventúrate en la cocina

Si te gusta cocinar, quizá esta sea una buena idea, pero si no te gusta mucho, quizá sea el momento indicado para que experimentes algo nuevo. Quizá tengas todo el tiempo necesario para realizar ese platillo que tanto has querido probar u no has podido hacerlo o bien, superar algún reto culinario que te has propuesto desde hacía ya tiempo.

2) Llamadas y juegos en familia

En estas fechas, siempre se extraña estar con la familia o los amigos, así que echa mano de alguna app como Zoom para organizar una videollamada con tus seres queridos, en donde podrán hacer diversos juegos, como adivinar cosas (que pueden ser de temática navideña), el tradicional basta o ahorcado.

3) Maratón de películas y series

Además de estar solo, tendrás el suficiente tiempo en esta Nochebuena y Navidad para ver esas películas que tanto has querido y has pospuesto o bien, completar la temporada de esa serie que te tiene enganchado y que por múltiples razones no has acabado de ver.

4) Comenzar a escribir un blog

No necesitas ser un escrito profesional para abrir un blog de lo que más te apasiones. Puedes crear algo interactivo sobre un tema que te guste o bien, que sea cercano a ti, algo de tu comunidad. Es sencillo de iniciar y puede llegar a ser terapéutico.

5) Meditar

Quizá estos momentos solos en Nochebuena y Navidad sean los ideales para dedicarte a ti todo el tiempo que no tienes en todo el año. Disfruta de un rico baño de agua caliente, en tina, lee, medita, haz lo que te haga sentir feliz contigo mismo y en paz.

6) Planifica un proyecto

Siempre tenemos una idea de emprendimiento rondando por nuestra mente y que por determinadas situaciones, no ejecutamos, en la mayor de la veces por falta de tiempo. El estar solo en estos días podría traerte claridad y el entusiasmo necesario para arrancar con ese negocio que tanto has anhelado.

7) En pijama todo el día

Son tiempos de consentirte, así que relájate. No es necesario que tengas que vestirte en estas celebraciones, puedes estar cómodo en pijama y sandalias, disfrutando de ese hogar que suele estar vacío la mayor parte del tiempo.

