¡Qué Adamari López se enojó! Los famosos aplauden el: “No jod*”, de la estrella de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López sabe lo que dicen de ella. No es ajena a los rumores que corren en torno a su persona, pero esto no quiere decir que le gusten. Todo lo contrario. Sin embargo, estamos claros que por ser figura pública, si en algún momento responde, no puede hacerlo faltándole el respeto a nadie, pero si todo se dice con cierto humor, utilizando las palabras y la voz de otro, pues básicamente no es ella la que se expresa. Ahí los famosos reels y audios de TikTok toman fuerza y le son de mucha utilidad a las figuras públicas.

Hoy Adamari López dijo esto:

“Cuando dicen ‘Es que ese cuerpazo es porque se operó’. ¡Opérese! Si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no sufra. Si quiere hacer ejercicio, hágalo. ¡Pero no joda!“, dice Adamari en el corto que ya cuenta con más de 100 mil likes a pocos minutos de haber sido compartido.

La reacción de los famosos ante esto no se ha hecho esperar. Y muchos dicen que aman a Adamari López cuando está enojada. Y es que no es normal ver a la puertorriqueña con este rostro en las redes sociales. Chiquibaby, Cristina Eustace, Alejandro Chabán… Muchas celebridades apoyaron las palabras de la conductora de Hoy Día, programa matutino de Telemundo.

Y es que muchos creen que “ya basta”. El “hate” hacía Adamari López parece estar creciendo y multiplicándose. Muchos ya no soportan ni una sola noticia sobre su persona. Y ciertamente están casandos hasta de verla en las redes sociales. Hay quienes esperan que en este fin de año exista una verdadera vacación sobre el tema Adamari, para que las páginas de Telemundo dejen de estarla poniendo todo el tiempo.

Hasta en las publicaciones en las que aparece con Alaïa parte de público dice “basta”. “Ya basta de Adamaris“, escribió alguien junto a este post. “Hermosas, pero aburren demasiado con solo publicar fotos de ella 😱 Good bye”. “No, por donde navego aparece, ni que fuera que… ni que hubiera ganado un premio o hubiera hecho algo por la humanidad, una página más de la que me saldré”. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Lee Más:

Adamari López da la cara y responde a quienes dicen que se operó: “Si tiene la plata… opérese y no sufra”

¿Toni Costa contagió de COVID-19 a Adamari López y Alaïa? Los seguidores aseguran que sí

Adamari López no se salvó de los comentarios negativos ni en Navidad: “Ya sale hasta en la sopa”