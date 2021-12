Video NYPD: mujer fue cortada salvajemente en pasillo de su edificio en El Bronx

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

NYPD está buscando a un agresor que fue captado en cámara cortando repetidamente a una mujer dentro de un edificio residencial en El Bronx.

Al parecer, los dos se conocían y estaban discutiendo sobre el compañero de habitación de la víctima cuando el hombre lanzó su ataque dentro de un edificio en East 180th Street, cerca de Washington Av, en el vecindario Belmont alrededor de las 9:10 pm del jueves, dijo la policía.

El video de vigilancia del pasillo del edificio muestra a un hombre pateando la puerta de un apartamento y luego usando un cortador de cajas en el rostro y el cuerpo de la mujer, al menos una docena de veces.

A lo largo del perturbador ataque, la víctima intentó defenderse y alejar al sospechoso, según muestran las imágenes. El agresor huyó por las escaleras. La mujer no identificada sufrió cortes en el rostro, brazos y manos y fue llevada al Hospital St. Barnabas para recibir tratamiento, reportó New York Post.