Esta noche no la podremos ver en la tradicional despedida de año y recibimiento del nuevo en La Puerta del Sol, en Madrid… Ana Obregón confirma que dio positivo a COVID-19.

A través de sus redes sociales, la querida actriz y presentadora comunicó lo siguiente:

“Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado. Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido.

Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle. Os animo a que toméis Las uvas en @rtve con mi adorada @anneigartiburu y Petrus Jacob , porque mi corazón estará allí con vosotros .

Gracias a @rubenhernandezcostura_ por sus manos de oro y porque me había hecho un vestido maravilloso que me guardo para el año que viene. Y gracias a @rabatjewellery por sus joyas impresionantes que también luciré el año que viene”, escribió.

Para España, es toda una tradición despedir y recibir el año escuchando el conteo de Ana Obregón, pero como millones de personas en el mundo, es víctima de la nueva ola y más contagiosa de todas, Omicron.

A hora de terminar el 2021, otro año difícil para Obregón, el segundo sin su hijo, Alessandro Lequio, quien recordemos que murió a los 27 años, luego de una larga lucha contra el cáncer, la querida actriz se despide con estas palabras y un recuento de diferentes imágenes a través de los años del clásico especial:

“No se me ocurre mejor forma de agradecer todos los mensajes de cariño que he recibido estos días que compartir con vosotros algunos de los momentos que he vivido despidiendo el año desde la Puerta del Sol en @rtve . Siempre con los mejores compañeros, desde el maestro Joaquin Prat, a mi querido Ramontxu, y a mi adorada @anneigartiburu

Me encuentro bien, no puedo negar que muy triste y sola. Pero todo eso no es culpa del COVID, es la vida que a veces te castiga demasiado . Y sin embargo no pierdo la esperanza.. A fin de cuentas ‘la esperanza es lo único que nos queda cuando hemos perdido TODO’“. View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

