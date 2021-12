Céline Centino, la modelo que transformó su cuerpo y se puso enormes curvas tras sufrir bullying

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Céline Centino no siempre tuvo unas curvas tan prominentes.

La joven de 27 años, originaria de Suiza, reveló en entrevista con una publicación inglesa que sufrió bullying cuando era niña debido a su apariencia tan intimidante.

“Decidí muy temprano que quería cambiar mi look. Estaba muy descontenta conmigo misma, cuando me miraba en el espejo me sentía tan fea y con ganas de llorar, me sentí atrapada en mi cuerpo.

Gracias a esos comentarios desagradables, desde los 19 años empezó a alterarse la cara, inyectándose rellenos en los labios, mejillas, mentón y mandíbula.

Luego pasó a hacerse tres operaciones de seno con implantes XXL, pero esta Navidad decidió darse como regalito un levantamiento brasileño de glúteos.

“No me compro artículos de lujo durante el año, pero en época decembrina y en mi cumpleaños sí adquiero algo más caro. Este año, me compré un trasero nuevo.

La cirugía costó $10,000 dólares, dinero que Céline Centino consiguió en su perfil de OnlyFans.

“En la escuela me intimidaban todos los días, me decían estupideces como ‘te ves como un niño’ o que mi nariz era grande. No tenía amigos en la escuela y ya no quería ir”, aseguró.

Aunque puede resultar difícil de creer, así lucía Céline antes de sus cirugías. Модель купила себе бразильскую подтяжку ягодиц за £7 тыс. на Рождество



27-летняя Селин Сентино (Céline Centino) из Цюриха сделала себе пластическую операцию на Рождество после того, как ее дразнили школьные хулиганы за то, что она «выглядит … – https://t.co/K7CQQJfjhJ pic.twitter.com/Hl6VpZaSoe— Портал RNBEE (@rnbee_ru) December 28, 2021

