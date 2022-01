Denuncias por acoso sexual, cárcel y más: Estos han sido los principales escándalos de Antonio Brown en la NFL

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La carrera de Antonio Brown en la NFL ha estado marcada por la polémica. A sus 33 años los problemas con la liga, denuncias por acoso sexual y peleas contra sus propios equipos forman parte de los principales hechos que han ocurrido en los últimos años al wide receiver.

Su renuncia a mitad del partido al equipo de los Tampa Bay Buccaneers fue el último de los escándalos que en esta lista repasaremos.

Se rehusó a jugar el último partido de la temporada con Pittsburgh para forzar su cambio

Una pelea que mantuvo con el quarterback Ben Roethlisberger en la previa del último partido de la temporada evitó que Brown cerrara el año con el uniforme de los Pittsburgh Steelers y aunque el reporte oficial de su ausencia fue una “lesión de rodilla” en febrero de 2019 el jugador demandó “un cambio de aires” en sus redes sociales tras 9 años en el equipo. Adicional al tema, vetó su traspaso a Buffalo y recaló finalmente en Oakland.

Thank you SteelerNation for a big 9 years…time to move on and forward……….✌🏽 #NewDemands pic.twitter.com/fbIoFNdqK4 — AB (@AB84) February 12, 2019

Pelea contra la NFL por el uso del casco de juego

Luego que en 2019 nuevas reglas de la NFL impidieran el uso del modelo de casco que Brown utilizó en sus nueve años de carrera, el jugador expresó su molestia y presentó par de querellas a la liga en agosto de 2019. Las querellas al final no trascendieron pero sus faltas a los entrenamientos por la situación terminaron por romper su vínculo con Oakland Raiders el 7 de septiembre de 2019. View this post on Instagram A post shared by Antonio Brown (@ab)

Denuncias de acoso sexual y final de uno de los contratos más cortos en la historia de la liga

Entre el 10 de septiembre y el 16 de septiembre de 2019 Antonio Brown recibió cuatro acusaciones de acoso sexual por parte de una exentrenadora y una trabajadora de casa. Los señalamentos terminaron por romper el contrato que recien había firmado con New England Patriots el 7 de septiembre de ese año. Sin hacer referencia a las denuncias, el jugador agradeció al equipo en redes. Thank you for the opportunity @Patriots #GoWinIt— AB (@AB84) September 20, 2019

Ingreso a prisión por agresión y robo de un vehículo en Florida

El 23 de enero de 2020 Brown se entregó a la policía del condado de Broward, Florida, por cargos de agresión y robo de un vehículo que había contratado para llevar a cabo una mudanza. El jugador pasó un día en la cárcel y salió en libertad al pagar 100,000 dólares en fianza. Tras esto, su agente Drew Rosenhaus cortó vínculo con él. #BREAKING: @AB84 just gets out jail after turning himself in yesterday. He’s facing three charges including burglary w battery after incident w delivery. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/EjdeUzxN4m— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) January 24, 2020

Falsificación de su carnet de vacunación contra COVID-19

El 2 de diciembre de 2021 la NFL suspendió a Brown, Mike Edwards y John Franklin III por violar los protocolos de COVID-19 en la liga. Los reportes de su falsificación llegaron por la denuncia del Tampa Bay Times, lo que generó una investigación que derivó en la sanción. Breaking: The NFL announced Antonio Brown has been suspended without pay for the next three games for violating the NFL-NFLPA COVID-19 protocols. pic.twitter.com/wCSM2l6fJb— SportsCenter (@SportsCenter) December 2, 2021

Retiro del campo sin uniforme y despido de los Buccaneers

En el encuentro de los Buccaneers ante New York Jets de este domingo 2 de enero de 2021, Brown se quitó el uniforme y los guantes y sin mediar palabras desfiló al vestuario, no sin antes hacer gestos de celebración con el público presente. Horas después el entrenador Bruce Arians anunció que no continuaría con el equipo. Here's a sideline view of what happened with Antonio Brown. Looks like Mike Evans was trying to calm him down but nothing was going to help. AB took everything off and left.



(video via @mmmmillah)pic.twitter.com/sMii14O7bh— Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 2, 2022

También te podría interesar:

Video: Antonio Brown se fue en pleno partido tras quitarse la camiseta y terminó siendo despedido por los Tampa Bay Buccaneers