Video: Antonio Brown se fue en pleno partido tras quitarse la camiseta y terminó siendo despedido por los Tampa Bay Buccaneers

Antonio Brown se ha caracterizado por sus locuras dentro y fuera del campo. Su talento es innegable, y por eso recibió la oportunidad de volver a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers, apadrinado por Tom Brady. No obstante, este domingo el estelar ala cerrada hizo lo que nunca habíamos visto: quitarse la camiseta y abandonar a su equipo en pleno partido.

Tampa Bay perdía 24-10 ante los New York Jets con 2:33 restantes en el tercer período. El partido estaba muy cuesta arriba para los vigentes campeones. Y Antonio Brown decidió hacer algo impensado. Se quitó la camiseta y los guantes, los lanzó y salió del campo en medio del encuentro.

Antonio Brown just took jersey and gear off and threw it into crowd. Celebrating and ran to the locker room. No idea what is going on. pic.twitter.com/uPALqGJGJo — Jake Brown (@JakeBrownRadio) January 2, 2022

Una toma desde el público nos muestra el inicio del hecho: vemos a un Brown contrariado y decidido a irse, y a Mike Evans, uno de sus compañeros, tratando de calmarlo.

Evans no pudo evitar lo inevitable. “AB” se quitó toda la indumentaria superior de juego, la lanzó al público y luego se fue a los vestuarios mientras hacia señas “animando” y despidiéndose del público presente.

Here's a sideline view of what happened with Antonio Brown. Looks like Mike Evans was trying to calm him down but nothing was going to help. AB took everything off and left.



(video via @mmmmillah)pic.twitter.com/sMii14O7bh— Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 2, 2022

Los Buccaneers terminaron remontando el partido con un rally de 18-0 para ganar 24-28 en los últimos segundos. No se supo más acerca de Brown durante el tramo final del compromiso.

Pero en la conferencia de prensa post partido conocimos el posible final de la historia.

Bruce Arians, head coach de Tampa Bay, fue cuestionado acerca del hecho y no entró en mayores explicaciones. Fue directo al grano: “Él ya no es un Buc. Este es el final de la historia. Hablemos acerca que los chicos que estuvieron afuera y ganaron el partido“, concluyó. Here's the video of Bruce Arians making the Antonio Brown news official: “He is no longer a Buc. That's the end of the story. Let's talk about the guys who went out there and won the game."pic.twitter.com/fVBlytElt0— Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 2, 2022

Arians agregó que le pidió a Brown ingresar al campo en varias oportunidades, pero que éste rechazó la petición y prefirió irse. “Nunca vi algo así en todos mis años de carrera“, concluyó el coach. Bruce Arians says he asked Antonio Brown to enter the game multiple times, but he refused and left the field, per @JayGlazer



“Never seen anything like it in all my years.” – Arians pic.twitter.com/Jyk99T0P3j— Bleacher Report (@BleacherReport) January 2, 2022

No se conocen mayores detalles de lo que pudo pasar luego del encuentro. Pero quizás vimos por última vez a Antonio Brown en la NFL.