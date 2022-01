Fotos: Kanye West disfruta su soltería y es captado con la actriz Julia Fox

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Por el momento no ha quedado claro si el rapero Kanye West se considera o no un hombre soltero. Por una parte, él no ha perdido la esperanza de reconciliarse con Kim Kardashian, la madre de sus cuatro hijos, y le ha pedido públicamente que se den otra oportunidad en su matrimonio en varias ocasiones a pesar de que a la socialité se le atribuye un noviazgo con el comediante Pete Davidson.

Pero por otra, se sabe que el rapero mantuvo un breve romance con una modelo de 22 años conocida como Vinetria, que acabó con la misma rapidez con la que había empezado hace unos días, y este mismo sábado se le vio compartiendo una romántica cena con una atractiva joven en el restaurante Carbone de Miami.

(Desliza para ver las fotos)

La identidad de su acompañante no ha tardado en salir a la luz: se trata de la actriz Julia Fox, conocida por su trabajo en la película ‘Uncut gems’ junto a Adam Sandler. Aunque su perfil público es mucho menor que el de la ex de Kanye, sí se sabe que Julia se convirtió en madre por primera vez a principios del año pasado, tal y como ella misma se encargó de anunciar a través de Instagram con un espectacular posado sin ropa. View this post on Instagram A post shared by 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪 𝓕𝓸𝔁 ☆ (@juliafox)

También te puede interesar:

Kim Kardashian recibe con ‘sorpresa’ los intentos de reconciliación de Kanye West

Ella es Vinetria, la modelo con quien estaría saliendo Kanye West