VIDEO: La Casa Blanca se pinta de blanco con tremenda nevada; los perros entrenados del Servicio Secreto se divierten

La Casa Blanca luce cubierta de nieve este lunes, debido a la tormenta que azota Washington, D.C. desde la madrugada, lo que obligó al cierre incluso de edificios federales.

Los periodistas de la fuente publicaron fotos y videos de cómo luce la residencia tras el impacto de la tormenta Frida.

“Se blanquea la Casa Blanca”, escribió Ed O’Keefe, quien compartió un video.

WHITE OUT AT THE WHITE HOUSE ❄️ pic.twitter.com/kkBAeS74aD — Ed O'Keefe (@edokeefe) January 3, 2022

Loa perros de la familia presidencial también disfrutaron la nieve.

“Los perros del Sevicio Secreto también se divierten con esta raro día nevado en la Casa Blanca”, señaló Annie Linskey.

Secret Service dogs also get to enjoy a rare snow ❄️ day at the White House. pic.twitter.com/uBJULIKB1T— Annie Linskey (@AnnieLinskey) January 3, 2022

El presidente Joe Biden volvió de Delaware y fue trasladado a la Casa Blanca en la comitiva oficial. Los periodistas reconocen que no es común ver al presidente de EE.UU. llegar en medio de nevada a la residencia oficial. Not often do you get to see @POTUS arriving via motorcade back to the @WhiteHouse in a snowstorm! @weatherchannel has continued live coverage of winter storm #Frida! ❄️ pic.twitter.com/h0wSCIC8aB— Justin Michaels (@JMichaelsNews) January 3, 2022

Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que entre cuatro y ocho pulgadas de nieve se esperaba en algunos estados de la costa Este y la zona Central de los Estados Unidos por una tormenta de nieve.

El gobierno federal en Washington, D.C. está cerrado, además de que hay interrupciones en escuelas, se indicó.

La tormenta Frida es la sexta de la temporada.