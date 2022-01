Video NYPD: clientes dan paliza a empleado de “Burger King” por retraso en entregar la comida en Brooklyn

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos hombres atacaron al trabajador de un restaurante “Burger King” en Brooklyn por una supuesta demora en su pedido de comida, dijo la policía de Nueva York.

En procura de los sospechosos, NYPD divulgó ayer un video del brutal ataque, sucedido en el negocio de comida rápida ubicado en Linden Boulevard, vecindario Brownsville, alrededor de las 6:15 pm del 4 de diciembre.

Los sospechosos primero se quejaron de que su comida estaba tardando demasiado en prepararse antes de que la disputa se volviera física. Uno de los clientes saltó sobre el mostrador y luchó con el joven trabajador antes de que ambos sospechosos lo golpearan repetidamente en la cara, según las imágenes del asalto proporcionadas por la policía de Nueva York.

Al menos uno de los hombres mostró un cuchillo durante el asalto, según NYPD. Otros dos empleados acudieron en ayuda de la víctima antes de que uno de los atacantes saltara sobre el mostrador. Luego, el dúo de vándalos salió tranquilamente del restaurante y fue visto por última vez en Powell Street, detalló New York Post.