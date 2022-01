Britney Spears se quita la ropa por completo en Instagram y posa de frente a la cámara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Britney Spears aprovechó su cuenta de Instagram para mostrar que a sus 40 años de edad sigue conservando esas curvas que derretían a los caballeros como en sus mejores momentos de carrera artística.

Hace unas horas la “princesa del pop” deleitó la pupila de sus más de 38 millones de admiradores y se animó a desafiar la censura de la famosa red social con un par de fotos donde aparece posando frente a la cámara ¡sin nada de ropa!

“Free woman energy has never felt better 🎀”, es el breve texto que se lee en las atrevidas postales de la cantante que en unos pocos minutos lograron acumular cientos de miles de corazones rojos.

Trece años tuvieron que pasar para que Britney Spears pudiera recuperara su libertad y así tomar decisiones por su cuenta a sus 40 años y feliz porque su petición finalmente falló a su favor luego de que el pasado 12 de noviembre la jueza Brenda Penny dio por terminada la tutela que mantenía su padre James Spears desde 2008. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

