Mandan callar a Rosie Rivera: el público la abandona y muchos le creen más a Chiquis

En Instagram Rosie Rivera dijo: “¡Yo no me defiendo! La verdad simplemente es. Rosie elige no contaminar su mente y sus emociones”. Entre los mensajes muchos la apoyan mientras que otros le dicen: “Deja tu drama”. Más de mil likes recibieron estas palabras.

Otros incluso han dejado de creer en ella como pastora religiosa y le dicen: “Lávate la boca para mencionar a Dios”.

En una última publicación dejó estas palabras: “Termina las guerras familiares. Hay problemas, diferencias y guerras familiares que se prolongan por mucho tiempo y en la que mucha gente resulta lastimada a veces sin razón”. Este tema, su forma de abordarlo, más lo que a ella misma la rodea no ha servido para que sus seguidores se apiaden de ella y no sólo dejan de aparentemente “seguirla en redes”, sino que además también la mandan callar.

“Girl, bye”, le dijo una fan, cuyo mensaje recibió más de 400 likes. Otros hasta la llaman Walter Mercado: “Ya se cree Walter Mercado” y cientos likes apoyaron la mención.

Después los comentarios fueron subiendo y le mandaron silencio: “Ya cállate”. Y así muchos le hacen caras de desinterés, otros se duermen y muchos más demuestran que ya no le creen: “¡Ay! No inventes, puro bla bla bla”, “Practice what you preach! Blah blah blah”, “Eso no se hace, hasta dónde llega la ambición”, “Eso es no tener vergüenza y armar un circo, para ya, eres publicidad”.

Estas fueron las palabras de Chiquis Rivera en Instagram. Aquí obtuvo publicamente, además, el apoyo total de su tío Lupillo. “El Toro del Corrido” le ha dicho que ella y sus hermanos no están haciendo nada malo, que son ellos los que tienen derecho no sólo a pedir cuentas, sino a vivir del nombre de Jenni Rivera, para siempre”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

