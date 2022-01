Rosie Rivera responde tras las acusaciones de Chiquis: “No voy a entrar al circo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de las declaraciones en las que Chiquis Rivera asegura que Rosie Rivera ocultó robos en Jenni Rivera Fashion mientras estuvo al frente de las empresas de “La Diva de la Banda”, Rosie ha respondido mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram y ha dicho que no va a entrar al “circo” mediático que hay alrededor del tema.

Rosie Rivera, quien dejó de ser la administradora de las empresas que dejó Jenni Rivera y fue sustituida por Jacqie Rivera, escribió: “¡OK! Esto es lo que tengo que decir” y dejó el video que dura más de 11 minutos, en el que empezó hablando de los medios de comunicación.

“Cuando hay situaciones difíciles para un par de personas, fíjate bien quien está inculcando chisme, quien está metiendo cizaña, quien está metiendole leña al fuego porque ellos son los que benefician tal vez con quedar bien contigo, tal vez con que ellos venden la nota. Me están diciendo “Rosie, ¿Qué vas a contestar?” mi contestación es que no voy a contestar, que no voy a entrar al circo”, dijo Rosie Rivera.

“Cuando es algo familiar mucho menos voy a contestar en público, no es mi estilo, no es lo que hago: si acaso voy a contestar porque hay ciertas situaciones que a veces no valen la pena”, detalló

En el video, Rosie Rivera dice que espera que cuando ella fallezca sus hijos puedan decir con orgullo que ella se manejo “con clase” ante esta situación que ha dado de qué hablar durante mucho tiempo y que probablemente siga haciéndolo.

“Soy guerrera, y antes a otra Rosie le encantaba el pleito. Esa Rosie yo la transformé. Sigo siendo guerrera, pero mi pleito no es con familia, no es con ustedes, pero muchos vienen a querer picar y querer pelear y no te permito que llegues a mí”, expresó la hermana de “La Diva de la Banda”.

Estas declaraciones surgen apenas horas después de que Chiquis Rivera, hija de Jenni, la acusara de haber ocultado robos en Jenni Rivera Fashion, una de las empresas que Rosie manejó desde el fallecimiento de su hermana.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion. Alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero. Todavía tenemos que ver cuánto fue, creo que fueron como 80.000 dólares que se robaron, porque es eso, se robaron de Jenni Rivera Fashion”, aseguró Chiquis en un live publicado en su cuenta de Instagram.

Además, detalló que no hablará más del tema aunque le pregunten en entrevistas:

“Es la primera y última vez que yo hablo de esto, aunque me pregunten en entrevistas no voy a hablar, ya no quiero hablar de esto. Quiero seguir adelante y ver qué es lo que vamos a hacer con el legado de mi mamá”, dijo la también cantante.

