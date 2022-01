Familia hispana de Colorado pierde su casa 8 días después de comprarla tras feroz incendio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el verano del 2020, Roberto Camacho y Vanezza Villegas abandonaron Ciudad Juárez, México, para instalarse en Superior, Colorado, donde con gran ilusión empezaron a hacer una nueva vida.



Los Camacho lo tenían claro: debían tener un hogar para la familia y fue entonces que se animaron a comparar una casa que terminaron de pagar a fines del 2021, ocho días antes de que se quemara debido a los feroces incendios de Boulder.



En entrevista con Telemundo, Roberto Camacho contó el difícil momento que atraviesan: “Todavía me cuesta creerlo, incluso ya después de ver todas nuestras cosas hechas cenizas”.



Asimismo, reveló que una segunda alarma le hizo saber lo que pasaría: “El sistema de alarma que teníamos de repente se activó como si hubiera entrado alguien, pero al mismo tiempo tres sensores también se activaron y fue entonces donde yo me derrumbé, porque ya yo sabía”.



De acuerdo con los Camacho, el día del incendio se encontraban en Texas visitando a unos familiares para pasar el Año Nuevo y desde las cámaras de seguridad de su hogar vieron como su hogar era consumida por las llamas: “Era increíble como se veía el cielo y fue ahí donde empezamos con este miedo, este tenemos…”.



Los Camacho contaron que, así como otras familias afectadas, también necesitan de los apoyos que el gobierno de Estados Unidos otorga, pero ellos no pueden aplicar.



“Necesitamos apoyo de FEMA, pero como nosotros no somos residentes permanentes, no podemos aplicar todavía”, contaron.



A través de GoFundMe, la familia de los Camacho ha pedido ayuda para poder sobreponerse de esta pérdida que los ha dejado sin dinero, ya que invirtieron todo en la casa.



Hasta el momento han logrado recaudar poco más de $ 21.000 gracias a los buenos samaritanos.

