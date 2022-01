Hombre de Brisbane que ganó $60 millones en Powerball piensa cobrar su premio y seguir trabajando

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cualquiera que se ganara en la lotería el premio mayor seguramente tendría entre sus planes dejar de trabajar e irse a viajar por el mundo. Pero para un jugador de Brisbane, Australia, que ganó $60 millones (unos $43.09 millones estadounidenses), entre sus nuevas metas está el seguir trabajando.

El nuevo millonario recibió un feliz año gracias a la lotería, pues sus números: 15, 5, 28, 20, 29, 34, 27 y el Powerball 8, fueron los correctos para llevarse el premio mayor del sorteo, publicó News Com Au.

El Lott dijo que realizó varias llamadas al ganador, un hombre de Brisbane de unos 30 años, hasta que finalmente contestó el teléfono para enterarse de ya que era $ 60 millones más rico.

“Amigo, esto es increíblemente irreal”, exclamó el ganador. “Creo que cualquiera que reciba esta información pensaría que es surrealista. Es simplemente increíble”.

“Hay un factor de impacto masivo. Siempre sueñas despierto, pero nunca esperas que suceda. ¡Después de todo, es una lotería!” dijo el ganador. “Sé que lo ha confirmado, pero inicialmente, cuando vi esto en la aplicación The Lott, pensé que tenía que ser un problema o una falla en el sistema. Seguramente no he ganado solo $ 60 millones”.

El joven de Brisbane dijo a Lott que su dinero ayudará a mucha gente y que entre sus planes está el comprar su primera casa y tener muchas vacaciones, además “¡Todavía planeo ir a trabajar en 2022 también!”, dijo convencido.

News Com Au cuenta que el año pasado por estas mismas fechas, un comerciante ganó $30 millones (unos $21 millones de dólares estadounidenses) y que le cambió su vida, aunque no en el buen sentido.

El ex comerciante platicó que la experiencia se convirtió en su lema de vida: “Ganar la lotería no te hace más feliz, solo te hace la vida más fácil”.

El nuevo rico explicó: “Si no estás contento y quieres ganarte la lotería (para cambiar eso), estarás terriblemente equivocado”.

El hombre asegura que le sucedieron varias experiencias “extrañas” cuando les contó a sus amigos y familiares sobre su nueva condición de millonario.

Dice que salía gente de todos lados asegurando que lo conocía y personas que no había visto en mucho lo buscaban por interés, además de que no faltó quien se distanció porque no tomaron bien que ahora fuera rico.

El hombre ya no es más comerciante y disfruta no tener que levantarse a las 4 de la mañana como antes lo hacía. Hoy trabaja un máximo de 25 horas a la semana en la industria del entretenimiento para “pasar el tiempo”.

Compró una casa para él, así como una casa de vacaciones, un barco y un auto usado: “Todavía me gusta salir y tomar una copa con amigos, no tiene sentido gastar mucho dinero en un coche caro”, dijo el hombre con los pies en la tierra.

