Trump prefería consejos de presentadores de Fox News que de sus asesores

Se sabía que el canal de televisión favorito del expresidente Donald Trump era Fox News, pero no que sus presentadores eran también sus “asesores” extraoficiales predilectos.

Así lo reveló Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, quien señaló que había desafíos entre los asesores oficiales del expresidente y los presentadores de televisión que tenían el número directo para comunicarse con el exmandatario, según un reporte de The Washington Post.

“Hubo momentos en que el presidente bajaba a la mañana siguiente y decía: ‘Bueno, Sean cree que deberíamos hacer esto’ o ‘La jueza Jeanine cree que deberíamos hacer esto otro’”, dijo Grisham.

El examndatario se refería a Sean Hannity y Jeanine Pirro, ambos presentadores de Fox News.

Grisham, exportavoz también de la exprimera dama Melania Trump, renunció a la Casa Blanca tras el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 y escribió un libro donde critica a Trump.

Incluso señaló que los asesores de la Casa Blanca “ponían los ojos en blanco” ante la frustración de escuchar al exmandatario sobre las ideas tomada de televisión.

No hay detalles sobre qué asuntos el expresidente tomó el consejo, pero uno de los temas que han salido a la luz pública son los mensajes de texto, publicados recientemente por el Comité Selecto de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero, entre los anfitriones de la televisora y el exjefe de Gabiente, Mark Meadows.

“Mark, el presidente necesita decirle a la gente en el Capitolio que se vaya a casa”, escribió Laura Ingraham, otra presentadora de Fox News. “Esto nos está haciendo daño a todos. Está destruyendo su legado”.

Hannity también ofreció consejos a la Casa Blanca en el período previo y posterior a los ataques en el Congreso.

Se cita un mensaje del 31 de diciembre de 2020, cuando Hannity le envió un mensaje de texto a Meadows para advertirle sobre el peligroso camino que tomaba el movimiento de Trump, incluso se refirió a una comunicación con el exmandatario que no había salido “nada bien”.

“Chicos, tenemos un camino claro para aterrizar el avión en 9 días (sic)”, escribió Hannity. “No puede volver a mencionar las elecciones… No tuve una buena llamada con él hoy. Y lo que es peor, no estoy seguro de lo que queda por hacer o decir, y no me gusta no saber si realmente se entiende. ¿Ideas?”.

Cabe recordar que gran parte del avance del expresidente Trump en EE.UU. ocurrió por los espacios que le fueron dados en Fox News, tanto con entrevistas como reportes especiales y menciones constantes.