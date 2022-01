Futbolista que se declaró homosexual denunció haber sufrido insultos homófobos: “Nunca me disculparé por vivir mi verdad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El futbolista australiano Josh Cavallo, famoso por ser el primer jugador en activo en hacer pública su homosexualidad, denunció este domingo haber recibido insultos homófobicos en el partido que enfrentó a su equipo, el Adelaide United, ante el Melbourne Victory por la A-League.

Para Cavallo, hacer la vista a un lado no cambiará lo que sucedió en el partido y los insultos que recibió del público al entrar como suplente. Por esa razón, tomó las redes sociales para explicar lo que vivió y lo decepcionado que se sintió al pasar por esa situación.

“No voy a fingir que no vi ni escuché los insultos homófobos. No hay palabras para decir lo decepcionado que estaba. Como sociedad, muestra que todavía nos enfrentamos a estos problemas en 2022. Esto no debería ser aceptable y debemos hacer más para responsabilizar a estas personas. El odio nunca ganará. Gracias a todos por los mensajes positivos, el amor y el apoyo, eso supera con creces la negatividad”, publicó en sus redes sociales.

Cavallo también aprovechó la vitrina para dirigirse a Instagram y pedirles que hagan y luchen más contra la homofobia. “No quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes hirientes y de odio que he recibido. Sabía realmente, siendo quien soy, que me iba a encontrar con esto. Es una triste realidad que sus plataformas no estén haciendo lo suficiente para detener estos mensajes“, comentó el mediocampista de 22 años.

Los comentarios de Cavallo retumbaron en ambos equipos, quienes se solidarizaron con el jugador. Por otra parte, la A-League expuso a través del CEO de las Ligas Profesionales Australianas, Danny Townsend, que “no hay lugar para la intimidación, el acoso o el abuso en el fútbol australiano”, añadiendo que tienen “tolerancia cero” con ese tipo de comportamiento.

En el pasado mes de octubre el futbolista se convirtió en el primer y único futbolista hasta la fecha en declararse homosexual en una primera división del fútbol profesional mundial, lo que trajo diversas muestras de apoyo por parte de atletas como Gerard Piqué, Antoine Griezmann o el exjugador inglés Gary Lineker.

“Nunca me disculparé por vivir mi verdad y por ser quien soy fuera del fútbol. A todos los jóvenes que han recibido insultos homófobos, mantened la cabeza alta y perseguid vuestros sueños. El fútbol es un juego para todos, sin importar quién eres, de qué color es tu piel o de dónde vienes“, finalizó Cavallo en el texto.

