¡De locos! Así fue el golazo de Ángel Correa desde mitad de la cancha para el Atlético de Madrid [Video]

Este domingo el Atlético de Madrid perdió una oportunidad de oro para posicionarse en el tercer lugar de la liga española tras empatar 2-2 ante el Villareal. Sin embargo, la nota del partido la dejó el argentino Angel Correa que con un zapatazo desde mitad de cancha puso a vibrar a toda la fanaticada Colchonera.

Tras un robo en la mitad de la cancha por parte del Atlético de Madrid, Correa tomó el balón y sin mediar ejecutó un disparo perfecto desde unos 50 metros que superó a un adelantado Gerónimo Rulli.

ANGEL CORREA FROM MIDFIELD 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/iV2PqZFub2 — ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2022

El gol adelantó al minuto 10′ a los madrileños quienes por momentos controlaron el partido hasta que llegó la igualdad cerca de la media hora por medio del central del Villarreal Pau Torres.

Pau Torres pounces on the rebound! pic.twitter.com/3PFlkhKVr3 — ESPN+ (@ESPNPlus) January 9, 2022

El tanto de Torres llegó poco después de que el VAR anulara un gol de Dani Parejo en el rechace de un penalti que Oblak detuvo a Gerard Moreno.

Para la segunda mitad el DT de los colchoneros, Diego “Cholo” Simeone salió un poco más agresivo a buscar el partido y por esa razón al 58′ se abrieron los espacios para que Gerard Moreno asistiera al lateral Alberto Moreno y poner el 2-1 en el marcador.

Alberto Moreno puts Villarreal ahead of Atletico 😤 pic.twitter.com/k06rMNRhK5— ESPN+ (@ESPNPlus) January 9, 2022

Posteriormente, un triple cambio del Atlético de Madrid le dio el impulso necesario para que 10 minutos después del tanto de Moreno lograran el 2-2 con un remate de Kondogbia desde la frontal del área para el resultado definitivo. Great finish by Geoffrey Kondogbia 👏



Atletico and Villarreal are all tied up! pic.twitter.com/sHG5GCGDTt— ESPN+ (@ESPNPlus) January 9, 2022

Con el empate, el Atlético de Madrid se posiciona cuarto en La Liga con 33 puntos mientras que el Villarreal es octavo con 29 unidades.

