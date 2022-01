Toni Kroos calienta El Clásico: “No he visto muchos partidos del Barça, tengo otras cosas que hacer”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Real Madrid ya está instalado en Arabia Saudí con miras a disputar el duelo de semifinales de la Supercopa de España contra el FC Barcelona y Toni Kroos fue el jugador blanco en dar declaraciones previas desde el Estadio Príncipe Faisal de Riad.

El mediocampista alemán de 32 años de edad sigue sumergido en otra temporada de ensueño con el conjunto merengue. Ha disputado 14 partidos en La Liga, marcó un gol y dio tres asistencias. Maneja los hilos del equipo en la mitad de la cancha.

“Con la experiencia que tengo en este club me dice que siempre queremos ganar, da igual la competición y dónde. El objetivo es ganar la Copa y estamos listos. Tengo claro que estamos aquí para ganar”, manifestó sobre la clave del desafío.

Ya pasó por un proceso de recuperación tras una lesión y se siente a total disposición de Carlo Ancelotti.

“Fue un poco difícil el inicio porque nunca empecé en mi carrera una temporada con una lesión que arrastraba hace unos meses y era el momento de parar porque no quería una temporada más con dolores. Paré y tuve tiempo para prepararme y estar perfecto cuando volviera. Es un buen momento pero es difícil decir que es el mejor momento de mi carrera porque he vivido muchos años buenos, pero es uno bueno seguro. Me siento bien físicamente”, describió.

Últimamente no he visto muchos partidos del Barça, tengo otras cosas que hacer y ver nuestros partidos. Pero los conozco bien, tienen algunas dudas y en general tiene aún mucha gente de gran calidad. No puedo decir qué ha cambiado con Xavi Toni Kroos

Respondió con claridad al ser preguntado por la actualidad del club catalán. Sabe que la diferencia en La Liga no tiene nada que ver con lo que vivirán este miércoles: “Puede que en la Liga estemos mejor que ellos, pero en un Clásico no hay favoritos. Además mañana es como una final y puede pasar de todo y ellos tienen mucha calidad. Es complicado decir qué va a pasar”.

También causó gracia en su rueda de prensa al pronunciar Javi en vez de Xavi, el nombre del entrenador del Barcelona. 🤣 @ToniKroos LLAMA JAVI A XAVI#JUGONES pic.twitter.com/EzKaVUejDN— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 11, 2022

